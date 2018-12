Fa freddo | come mi vesto? Ecco 8 capi anti-gelo

Ecco come prevenire e curare le labbra secche e screpolate con il freddo in inverno : Con il freddo e l’ inverno che si avvicina sempre di più, il fastidio delle labbra secche e screpolate tende ad aumentare. Le labbra sono esposte agli elementi naturali, come sole, vento, aria fredda e secca, che possono contribuire a renderle secche e screpolate . Il fastidio può presentarsi in qualsiasi momento dell’anno, ma può peggiorare nei mesi invernali. L’aria asciutta in casa, il vento e le condizioni di maltempo esterne possono ...

Come idratarsi correttamente anche d’inverno : con il freddo la sete diminuisce ma aumenta il rischio disidratazione : Con l’arrivo della stagione invernale e il calo repentino delle temperature il rischio di disidratazione , comunemente associato alla stagione calda, viene spesso sottovalutato: uno dei principali fattori di rischio però è proprio il freddo . Se infatti in estate a causa delle alte temperature il nostro organismo ci porta a idratarci con più facilità, durante la stagione invernale invece lo stimolo della sete diminuisce . “Diversi fattori possono ...

Pneumatici auto - come mai il freddo li sgonfia? : Chi viene colto sprovvisto delle une o delle altre, incorre in una sanzione amministrativa che può andare dai 41€ fino ai 335€. Sebbene il cambio di gomme può rappresentare per molti una delle molte scadenze a cui prestare attenzione, in realtà gli Pneumatici invernali sono fondamentali durante la stagione più fredda dell’anno per la nostra sicurezza alla guida. Durante la stagione invernale, sono molte le vetture coinvolte in ...