F1 2019 | la Ferrari che verrà | cosa cambia e le novità

Fiancate arretrate e power unit evoluta - la Ferrari si fa bella : svelate le prime indiscrezioni sulla monoposto del 2019 : Secondo alcune indiscrezioni, la Ferrari del 2019 sarà un’evoluzione di quella che ha dato filo da torcere alla Mercedes nella stagione appena conclusa Il 15 febbraio 2019 nascerà ufficialmente la nuova Ferrari, quella per intenderci che avrà il compito di riportare il titolo mondiale a Maranello per mettere fine ad un digiuno che dura ormai da troppi anni. Photo4 / LaPresse L’ultimo Mondiale piloti risale al 2007, quando un ...

Calendario 2019 Ferrari Racing – Giorgio Nada Editore, 2018 – Formato: 30×30 cm – Pagine: 25 – Copertina patinata – Foto: 25 in b/n e a colori – Testo: italiano-inglese – Prezzo: 12,90 €; solo per acquisti online 10,97 € – www.giorgionadaeditore.it Il Natale si avvicina e siete alla ricerca di un regalo giusto per

Ferrari 2019 : presentazione il 15 febbraio : Non prendete impegni per venerdì 15 febbraio 2019, data in cui sarà presentata la monoposto Ferrari con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc disputeranno il prossimo campionato del mondo di Formula 1. Ad annunciarlo il team principal Maurizio Arrivabene che si aspetta di contare su "una squadra compatta, in grado non solo di arrivare in

F1 - quando viene presentata la nuova Ferrari 2019? Data - programma e orario : Martedì 15 febbraio 2019 verrà presentata ufficialmente la nuova Ferrari. Quel giorno potremo ammirare la vettura che disputerà il Mondiale 2019 di Formula Uno e che andrà a caccia del titolo iridato dopo l’ultima sfortunata stagione, a Maranello stanno già lavorando sul nuovo progetto (denominato 670, ma il nome completo lo scopriremo appunto solo il 15 febbraio). Mancano quindi due mesi alla presentazione della nuova Rossa, ...

Ferrari - Arrivabene fa il bilancio : 'Abbiamo perso in semifinale - nel 2019 vogliamo migliorare' : "Abbiamo perso in semifinale quest'anno, l'anno prossimo vogliamo migliorare". Così Maurizio Arrivabene a Sky Sport 24 nella serata di Caschi d'Oro e Volanti ACI 2018 . Il team principal della Ferrari ha spiegato con una metafora calcistica l'andamento del Mondiale 2918 vinto dalla Mercedes, rilanciando ...

Pretattica Mercedes - la Ferrari non si fida : il duello 2019 è già iniziato - il Cavallino però ha già 2 assi da calare : Le prime notizie che trapelano da Maranello sono positive, la Mercedes invece fa Pretattica per scombussolare i piani della Ferrari La lotta per il prossimo titolo Mondiale è già partita, nemmeno il tempo di archiviare il 2018 che i team si sono già concentrati sul campionato che partirà tra quasi tre mesi. Photo4/LaPresse La Ferrari e la Mercedes si studiano a distanza, proseguendo nello sviluppo di quelle monoposto che si giocheranno la ...

F1 - chi comanda alla Ferrari? Il vuoto lasciato da Sergio Marchionne e una leadership poco chiara : è allarme per il 2019 : Quando i risultati non arrivano bisogna effettuare un’analisi attenta. La Ferrari anche quest’anno non ha centrato il proprio obiettivo e il Mondiale 2018 di F1 è finito ancora una volta nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes. Quando il gioco si è fatto duro la Rossa si è sciolta come neve al sole e i risultati non sono stati all’altezza della situazione. Le responsabilità in pista del tedesco Sebastian Vettel sono state ...

Formula 1 - la priorità di Sebastian Vettel : 'Vincere il titolo nel 2019 con la Ferrari' : Dai baffi di Vettel al sorriso smagliante del campione del mondo 2018 Lewis Hamilton , fiero al fianco della sua Mercedes...

F1 2019 - depositati nomi e numeri : la Ferrari si chiamerà Mission Winnow - : nomi... Diverse curiosità spiccano dalla entry list ufficiale del prossimo Campionato del Mondo di Formula 1, pubblicata dalla FIA nella giornata di sabato. Il nome completo della Scuderia di Maranello , per esempio, sarà Scuderia Ferrari Mission Winnow , portando con sé il nuovo sponsor ...

F.1 - i team 2019 : la Ferrari diventa Scuderia Mission Winnow : Renault Sport Racing Limited: Daniel Ricciardo, 3,, Nico Hulkenberg, 27,. Rich Energy Haas F1 team: Romain Grosjean, 8,, Kevin Magnussen, 20,. McLaren F1 team: Lando Norris, 4,, Carlos Sainz, 55,. ...

Formula 1 2019 - attesa Leclerc : nei test il suo esordio da titolare con la Ferrari : La Formula 1 non si ferma e, dopo l'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi , il circuito di Yas Marina è anche il teatro dei test Pirelli . Grande attesa per il giovanissimo monegasco Charles Leclerc ...

F1 : test 2019 - attesa Leclerc in Ferrari : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Piloti già in pista per i primi giri dei test per la F1 2019 sul circuito di Yas Marina a Abu Dhabi. Grande attesa per il giovanissimo monegasco Charles Leclerc alla guida della ...

