Europa League | Lazio | pericolo Siviglia | c' è André Silva e

Europa League : Rapid Vienna-Inter - Zurigo-Napoli - Lazio-Siviglia : Roma, 17 dic., askanews, - Inter e Napoli sorridono, la Lazio un po' meno. I nerazzurri, nei sedicesimi di Europa League, affronteranno il Rapid Vienna mentre la squadra di Ancelotti sfiderà lo Zurigo.

Europa League - c'è lo Zurigo e il Napoli sorride : Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: l'urna di Nyon ha deciso che per la sfida dei sedicesimi di Europa League se la vedrà contro gli svizzeri dello Zurigo. Una squadra che ha vinto solo due ...

Date ottavi Champions - quando giocano Juve e Roma. Europa League - il calendario : Roma-Porto 12 febbraio. Atletico-Madrid-Juve 20 febbraio. Il 29 maggio e l'1 giugno le finali a Baku e Madrid. Ecco tutte le Date delle partite di Champions e Europa League.

Sorteggi Europa League 2019 - sedicesimi di finale : incroci di Inter - Napoli e Lazio : È andato peggio di tutti alla Lazio il Sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha sancito come avversario dei biancocelesti il Siviglia, la squadra spagnola vincitrice di tre delle ultime cinque edizione della coppa. Il secondo posto nel girone aveva però condannato la squadra di Simone Inzaghi a un Sorteggio difficile, in cui rischiava di incrociare perfino Chelsea o Arsenal. Molto meglio è andata per Inter e ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Europa League : Inter e Napoli con Rapid Vienna e Zurigo. La Lazio sfida il Siviglia : Inter e Napoli sorridono, la Lazio un po' meno. I nerazzurri, nei sedicesimi di Europa League, affronteranno il Rapid Vienna mentre la squadra di Ancelotti sfiderà lo Zurigo. Sorteggio molto più ...

Sorteggio Europa League Inter - c è il Rapid Vienna - il Napoli sfiderà lo Zurigo. Il Siviglia per la Lazio : NYON - Non solo Inter, Lazio e Napoli, sono 32 in totale le squadre in attesa di conoscere il nome dell'avversario che affronteranno nei sedicesimi di finale di Europa League, in programma il prossimo ...

