Emilia Romagna | bianco risveglio per Rimini | tanta neve a Bologna - immagini

Maltempo - neve in Emilia-Romagna : in azione i mezzi spalaneve e spargisale - viabilità regolare : Nevica dal tardo pomeriggio di ieri anche sulle pianure dell’Emilia-Romagna: le precipitazioni si registrano in particolare nella parte centro-occidentale della regione. Dalla serata sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale anche a Bologna. Non si segnalano particolari disagi nei trasporti. Il traffico è regolare sulle autostrade della regione, salvo qualche rallentamento sul tratto appenninico dell’A1, tra Bologna e ...

Maltempo - notte di NEVE al Centro/Nord : imbiancata la pianura Padana - accumuli importanti in Emilia Romagna [LIVE] : 1/13 ...

Agricoltura : l'Emilia-Romagna fa scuola a Bordeaux : E lo fa in occasione della partecipazione dell'assessore regionale all'Agricoltura, Simona Caselli, oggi a Bordeaux alla conferenza 'Politica agricola comune: le regioni come motori della ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per neve : “Per venerdì 14 dicembre sono previste precipitazioni sui settori centro orientali che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 200-300 metri. Gli accumuli di neve sono previsti tra 20-30 cm complessivi nell’Appennino romagnolo e colline limitrofe. Sporadiche nevicate senza accumuli significativi e fenomeni di pioggia mista a neve si potranno verificare anche in pianura“: la protezione civile regionale ...

Ambiente - rientra l’allerta smog in Emilia-Romagna : PM10 entro la soglia : rientra in Emilia-Romagna l’allerta smog in vigore dal 7 dicembre in tutte le province: le condizioni meteorologiche favorevoli e in particolare la ventilazione che ha interessato tutto il territorio hanno favorito il rientro dei valori di polveri PM10 entro la soglia di legge (50 microgrammi per metro cubo). Lo comunica l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae). Da domani rientrano quindi le misure emergenziali: ...

Agricoltura : Emilia Romagna in prima linea in Ue per i progetti contro i cambiamenti climatici : Dal risparmio di acqua per l’irrigazione dei campi all’ottimizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti, passando per la messa a punto di nuovi metodi per la conservazione e il miglioramento della fertilità dei terreni e la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera causate dagli allevamenti. La Regione Emilia-Romagna è in prima linea in ambito nazionale ed europeo nelle politiche per la prevenzione e il contrasto degli ...

Bicchieri a pedali. L'Emilia-Romagna del vino e delle biciclette : Continua a essere popolare e cantautoriale com'è sempre stato, espressione di un territorio che (anche) sul vino ha costruito un'identità, una narrazione di sé. L'Emilia-Romagna è la terza regione italiana per produzione e quarta per consumo, ha continuato in questi anni a conservare e tutelare i pr

Allarme smog : stop anche ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna - Lombardia e Veneto : Concentrazioni di Pm10 oltre i limiti da giorni nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena...

Smog : dal 7 dicembre scattano le misure emergenziali in Emilia-Romagna : A partire da venerdì 7 dicembre e fino lunedì 10 dicembre compreso, sono in vigore le misure emergenziali nei comuni aderenti al PAIR della regione Emilia-Romagna, a causa del perdurare di condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione di inquinanti: lo rende noto l’Agenzia ambientale Arpae. Si confermano le allerte per Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena. Dal 30 novembre nelle cinque province della ...

Verdi dell'Emilia-Romagna soddisfatti per elezione di Matteo Badiali a co-portavoce Verdi italiani : Serve un'Europa molto diversa da quella attuale, un'Europa politica e sociale, un'Europa che affronti i cambiamenti climatici, che propugni l'economia verde e la conversione ecologica dalle energie ...

Emilia Romagna - Batterio killer : salgono a 4 i casi accertati : S algono a quattro i casi accertati di infezione da Mycobacterium chimera in Emilia Romagna. Sono infatti terminate le verifiche sugli altri due casi sospetti emersi un paio di settimane fa su ...

Batterio Killer - Emilia Romagna : i casi accertati salgono a 4 : In Emilia Romagna salgono a quattro i casi accertati di infezione da Mycobacterium chimaera. Sono infatti terminate le verifiche sugli altri due casi sospetti emersi un paio di settimane fa su pazienti operati a cuore aperto, come i due precedenti, al Salus Hospital di Reggio Emilia. I due casi sono dunque stati accertati come riporta il Corriere di Bologna. La notizia e’ stata confermata dalla Regione che aveva avviato un’indagine ...

Maltempo Emilia-Romagna : presentato piano per potenziale le linee elettriche : Oltre 532 chilometri di linee elettriche rifatte, 100 chilometri di nuovi conduttori e 400 cabine automatizzate: è il ‘piano di resilienza‘ per l’Emilia-Romagna messo a punto da E-Distribuzione (società del gruppo Enel) e presentato oggi, per potenziare le reti e i collegamenti e metterli in grado di resistere agli eventi acuti di Maltempo. Il piano prevede investimenti per quasi 53 milioni tra il 2017 e il 2020. I lavori ...

Smog Emilia-Romagna : PM10 oltre i limiti - scattano le misure d’emergenza : Scattate oggi le limitazioni previste in caso di superamento dei livelli di PM10 a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì–Cesena: stop per tre giorni anche ai diesel Euro 4 e ulteriori restrizioni per riscaldamenti privati e commerciali. Le centraline Arpae hanno rilevato tra sabato e lunedì livelli di polveri sottili oltre i livelli di guardia, complici anche le condizioni meteo degli ultimi giorni. oltre allo stop ai diesel euro ...