Eleonora e Oscar | la Rocchini rompe il silenzio sulla crisi | la verità

Uomini e Donne - Oscar e Eleonora in crisi : non si seguono sul web e parlano di periodo no : È un "momento no" quello che sta vivendo una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne: stiamo parlando di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La toscana, attraverso il suo account Instagram, ha fatto sapere che tra lei e il fidanzato c'è qualcosa che non va, anche se ha confermato che stanno ancora insieme. "Il Vicolo delle News", però, fa notare che l'ex tronista, poco tempo dopo la precisazione che ha fatto la sua compagna, ha ...

Uomini e Donne - Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini oggi : Senza dubbio una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne è quella formata da Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. I due si sono incontrati durante il percorso da tronista del napoletano, creando fin da subito un rapporto speciale. Soltanto dopo poche settimane, i ragazzi hanno capito di provare dei forti sentimenti e così hanno deciso di tornare a casa insieme, iniziando una relazione che dura ancora oggi. Oscar ed Eleonora ...