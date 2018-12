Ecotassa auto 2019 | trovato l’Accordo | solo per auto extra lusso e Suv

Manovra - intesa dopo un lungo vertice | Palazzo Chigi : "Trovate le coperture" | Ecotassa per le auto di lusso e i Suv : dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Manovra - fonti Palazzo Chigi : accordo su proposta da inviare a Ue - Ecotassa solo su auto di lusso : E' quanto rivalano fonti di Palazzo Chigi spiegando che, nel corso del vertice a cui hanno preso parte il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro dell'Economia Tria, è stato ...

Manovra - trovato l'accordo : "Ecotassa per le auto di lusso" : "Le coperture per arrivare al deficit al 2,04% del pil ci sono", assicura il governo. Come? Con l'ecotassa sulle auto - "ma solo quelle extra lusso" - i tagli alle "pensioni d'oro" e la riduzione delle tariffe Inail. Sarebbe questo l'accordo raggiunto questa sera dal governo per evitare le sanzioni dell'EuropaIl premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove ...

Manovra - trovata l’intesa a Palazzo Chigi : “Ecotassa per auto di lusso e Suv. Bonus per ibride. Ok a taglio pensioni d’oro” : Ok all’ecotassa ma solo per i suv e le auto extralusso. Confermato il taglio fino al 40% delle pensioni d’oro. Via libera anche al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende e alla riduzione delle tariffe Inail, mentre il Bonus cultura si potrò utilizzare solo per acquistare ebook e libri, non biglietti di concerti e cinema. Sono. Con un’ora e mezza di ritardo il vertice tra i big di governo è iniziato a ...

Ecotassa - il governo tira dritto "Ma solo su auto extra lusso" : Tre miliardi di euro. Tanto serve al governo per far quadrare i conti e far sì che il saldo finale della manovra faccia arrivare il deficit al 2,04% del Pil come promesso dall'Italia all'Europa.Il premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove tagliare per non sforare ancora. Sotto i riflettori sarebbero finiti soprattutto quota 100 - la riforma delle ...

Ecotassa - Salvini : “Non ci saranno tasse sulle nuove auto” : “Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto. Non c’è nel contratto di governo”: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della scuola politica della Lega a Milano. “Posso dirlo a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto”. “Un conto è aiutare le auto non inquinanti un conto è penalizzare chi non può permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di ...

L’M5S vuole correggere l’Ecotassa sull’auto. La Lega : togliamola con un emendamento : Litigano su reddito di cittadinanza e Quota 100, litigano sulle pensioni d’oro e adesso pure sull’ecotassa. Con un emendamento alla legge di Bilancio presentato dal capogruppo dei senatori Massimiliano Romeo la Lega propone infatti di abrogare il bonus/malus sulle autovetture. Nessun aggiustamento o ritocco, come sino ad ora si era immaginato sulla...

Ecotassa e bonus auto non inquinanti : è spaccatura tra Lega e Movimento 5 Stelle : ... gli aiuti ai lavoratori, abbiamo eliminato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti su questa direzione perchè se aiutiamo le persone in difficoltà riparte tutta l'economia'.

Manovra - emendamento Lega : stop a Ecotassa e incentivi auto "green" : Se gli amici del M5S trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti", le parole del Sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia a margine dei lavori della commissione Bilancio del ...

Manovra - nuovo scontro sull'Ecotassa | Lega : "Via anche gli incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Manovra - nuovo scontro. Lega : «Stop a Ecotassa e incentivi auto green» : Stop non solo all'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con un emendamento alla Manovra, che rientra nel pacchetto dei "segnalati" e...

Tensione Lega-M5s : stop a Ecotassa e incentivi auto 'green' : ... noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perche' se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia". E intanto stop ...

Manovra - Lega : stop a Ecotassa e incentivi auto 'green' : ... noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perche' se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia". E intanto stop ...

Manovra - nuovo scontro. Lega : «Stop a Ecotassa e incentivi auto green» : Stop non solo all'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con un emendamento alla Manovra, che rientra nel pacchetto dei "segnalati" e...