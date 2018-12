Dybala a Parigi con la fidanzata | domenica romantica sotto la Tour Eiffel per il

sportfair

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Paulo al fianco di Oriana Sabatini: l'attaccante e la Paulo, dopo la vittoria della sua Juventus in campionato contro il Torino, ha approfittato del suo giorno libero per volare a con la. Oriana Sabatini ed il calciatore bianconero si sono goduti lo spettacolo regalato dalla interamente illuminata in occasione delle festività. La coppia ha visitato anche il Louvre e le vie storiche della capitale francese.