Disturbi alimentari nei bambini | vademecum per riconoscerli | prevenirli | intervenire

meteoweb.eu

: Cura e studio dei disturbi alimentari. La Psichiatria dell’Aou Careggi compie 25 anni - - AOUCareggi : Cura e studio dei disturbi alimentari. La Psichiatria dell’Aou Careggi compie 25 anni - - insalutenews : Cura e studio dei disturbi alimentari. La Psichiatria dell’Aou Careggi compie 25 anni - - insalutenews : Cura e studio dei disturbi alimentari. La Psichiatria dell’Aou Careggi compie 25 anni - -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Isono molto frequenti ine adolescenti.e sapere comeè spesso fondamentale per una risoluzione concreta del problema. Veronica Molla e Francesca Maisano, psicologhe dell’infanzia hanno redatto un piccoloperI campanelli d’allarme da non sottovalutare: il bimbo non mangia, dice che non gli piace nulla, vuole solo alcune cose, si disinteressa del tutto del cibo oppure al contrario mangia troppo. Il cibo è quasi un veicolo con cui il bambino comunica delle esigenze: cercate di ascoltarlo, di comprendere cosa sta cercando di comunicarvi. 2. Fate in modo che la tavola sia sempre un momento distensivo e leggero, il bambino non deve sentirsi forzato (non serve!) né tanto meno “ricattato”, “insultato”, paragonato ad altri“più bravi”. Fatelo sempre sentire unico anche nella sua ...