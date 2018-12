Disabili: le lentezze burocratiche

fondazioneserono

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Nel Rapporto PIT Salute di Cittadinazattiva, nel 2017 ben il 50,5% delle segnalazioni dei cittadini riguarda la lentezza dell’iter burocratico nell’ambito dell’invalidità civile. E’ si, in calo rispetto al dato del 2016 (55,2%), ma continua ad essere un dato molto preoccupante.Le informazioni presentate nel XXI Rapporto PIT Salute, dal titolo “Tra attese e costi, il futuro della salute in gioco”, presentato da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, fanno riferimento all’analisi di 20.163 contatti ,gestiti fra gennaio e dicembre 2017, dal PiT Salute della sede nazionale, dalle sedi del Tribunale per i diritti del malato presenti sul territorio nazionale e dai servizi PiT Salute locali.Malgrado i grandi sforzi fatti per semplificare l’iter burocratico per l’invalidità civile, il 54,4% delle segnalazioni ha indicato una difficoltà nel presentare la domanda per ...