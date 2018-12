Deputata M5s denuncia aggressione - una testimone la smentisce : Deputata M5s denuncia aggressione, una testimone la smentisce La parlamentare ha identificato la persona che l'avrebbe colpita dalle foto segnaletiche: è un uomo sui 35 anni. Ma secondo una testimone oculare l'aggressione non sarebbe mai avvenuta. La Deputata ha comunque riportato la frattura di una ...

Aggressione a Deputata M5s - testimone oculare smentisce Lapia : Ci sarebbe una testimone oculare che avrebbe visto tutta la scena della presunta Aggressione alla deputata di M5S Mara Lapia, che riferisce di aver assistito all'episodio al supermercato Lidl di Nuoro.

Violenza a Nuoro contro Deputata del M5S - ieri aggressione verbale contro Laura Boldrini : A poche ore dall'aggressione verbale contro l'ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, una nuovo episodio di Violenza colpisce il mondo della politica italiana. In questo secondo caso di parla di Violenza fisica, la cui vittima è Mara Lapia, deputata del Movimento 5 Stelle, insultata e colpita nel parcheggio di un supermarket a Nuoro, in Sardegna. La ricostruzione Da quanto si apprende, sabato scorso l'onorevole Lapia è stata vittima di un ...

La Deputata Lapia (M5s) pestata in un supermercato di Nuoro : Una frattura costale e contusioni: questo il referto sanitario dopo l'aggressione alla parlamentare Mara Lapia, del Movimento 5 Stelle, vittima di un pestaggio da parte di un uomo in un supermercato di Nuoro. A riferirlo è Francesco D'Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, definendo "gravissimo e intollerabile che un uomo, in modo becero e disumano, si accanisca violentemente nei confronti di ...

La Deputata Lapia - M5s - pestata in un supermercato di Nuoro : Una frattura costale e contusioni: questo il referto sanitario dopo l'aggressione alla parlamentare Mara Lapia, del Movimento 5 Stelle, vittima di un pestaggio da parte di un uomo in un supermercato ...

M5S - aggredita Deputata. D'Uva : Vicinanza gruppo a Lapia - ti risolleverai : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La Deputata M5s Mara Lapia aggredita nel parcheggio di un supermercato : contusioni e una costola rotta : sconcerto nel mondo politico nazionale dopo la brutale aggressione della quale è stata vittima la deputata e portavoce del Movimento 5 stelle Mara Lapia. Dell'episodio ha dato notizia Francesco D'Uva, ...

Aggredita al supermercato la Deputata M5s Mara Lapia : Roma, 16 dic., askanews, - 'Tutta la solidarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle va alla nostra portavoce, Mara Lapia, brutalmente Aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro. Mara è stata ...

Deputata M5s aggredita al supermercato : "Ha una frattura costale e diverse contusioni" : La donna sarebbe stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto

Mara Lapia - Deputata M5s - aggredita in un supermercato a Nuoro : "Tutta la solidarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle va alla nostra portavoce, Mara Lapia, brutalmente aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro. Mara è stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente ed ha riportato una frattura costale e varie contusioni". Lo dichiara Francesco D'Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati."Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto - riferisce ancora ...

Mara Lapia - Deputata del M5S - aggredita in un supermercato di Nuoro - : A renderlo noto è stato Francesco D'Uva, capogruppo pentastellato alla Camera. "È stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente da un uomo e ha riportato una frattura costale e varie contusioni. ...

Maria Lapia - Deputata M5s - aggredita in un supermercato a Nuoro : "Tutta la solidarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle va alla nostra portavoce, Mara Lapia, brutalmente aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro. Mara è stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente ed ha riportato una frattura costale e varie contusioni". Lo dichiara Francesco D'Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati."Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto - riferisce ancora ...

Mara Lapia - Deputata del M5S - aggredita in un supermercato di Nuoro : Mara Lapia, deputata del M5S, aggredita in un supermercato di Nuoro A renderlo noto è stato Francesco D'Uva, capogruppo pentastellato alla Camera. “È stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente da un uomo e ha riportato una frattura costale e varie contusioni. In corso indagini per ricostruire l'accaduto”, ha ...

M5s - la Deputata Lapia picchiata al supermercato a Nuoro : frattura costale. Solidarietà e sostegno da tutti i partiti : Aggredita prima verbalmente, poi anche fisicamente. E’ accaduto alla deputata del Movimento Cinque Stelle, Mara Lapia, picchiata mentre si trovava in un supermercato di Nuoro da un uomo in circostanze e per ragioni ancora da ricostruire. La deputata ha riportato una frattura costale e varie contusioni, secondo quanto spiegano i Cinquestelle. Alla Lapia sono arrivati i messaggi di Solidarietà e sostegno da parte dei capigruppo M5s Francesco ...