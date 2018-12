Denis Cavatassi libero | annullata condanna a morte La sorella | grazie per le lettere di

espresso.repubblica

: Una notizia meravigliosa l'assoluzione di Denis #Cavatassi. Grazie al ministro degli Esteri Moavero e all'ambasciat… - Roberto_Fico : Una notizia meravigliosa l'assoluzione di Denis #Cavatassi. Grazie al ministro degli Esteri Moavero e all'ambasciat… - ItalyMFA : Min #Moavero conferma assoluzione da parte di Corte Suprema thailandese di Denis Cavatassi,condannato nel 2016 in… - blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Assolto Denis Cavatassi: era detenuto in Thailandia dal 2011 -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Tornerà in Italia l'imprenditore abruzzese accusato in Thailandia di un omicidio che non ha commesso. La famiglia ringrazia i lettori dell'Espresso per aver creduto nella sua innocenza, l'italianoto a«Sono stanco, la mia resistenza è al limite» "a unto aitaliano. Gara di solidarietà per salvare