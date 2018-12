Date ottavi Champions | quando giocano Juve e Roma Europa League | il calendario

Champions League - tutte le Date degli ottavi di finale : Sono andati in scena nelle ultime ore i sorteggi validi per la Champions League, due le squadre italiane in corsa: la Juventus e la Roma. Sfortunata la squadra di Massimiliano Allegri che ha pescato l’Atletico Madrid, un osso durissimo per i bianconeri. La Juve può contare sicuramente su una corazzata ma nella fase a gironi ha dovuto fare i conti con due sconfitte, non saranno concessi nuovi passi falsi. Molto meglio la Roma che ...

Champions League 2018-2019 : tutte le Date di ottavi - quarti - semifinale e finale : Quando la Champions League arriva alla fase ad eliminazione diretta, il livello è sempre altissimo. L'aristocrazia del...

Champions League - le Date degli ottavi di finale : la Juve inizia in trasferta : Champions League, le date degli ottavi di finale sono state rese note da pochi minuti, il sorteggio è andato bene alla Roma di Di Francesco Champions League, le date degli ottavi di finale sono state rese note poco dopo il sorteggio di Nyon che ha visto la Juventus accoppiata all’Atletico Madrid e la Roma al Porto di Conceicao. I bianconeri inizieranno il doppio confronto in trasferta a Madrid il 20 febbraio, il ritorno a Torino sarà ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le Date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del prinmo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le Date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Coppa Italia - Date e orari degli ottavi di finale : Coppa Italia ottavi – La Lega di Serie A ha definito gli orari e la programmazione degli ottavi di finale di Coppa Italia che si disputeranno in gara unica tra sabato 12 e lunedì 14 gennaio. La formula della manifestazione, alla quale partecipano 78 società (20 di Serie A, 22 di Serie B, 27 di Serie […] L'articolo Coppa Italia, date e orari degli ottavi di finale proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...

Coppa Italia 2018 - Date e orari degli ottavi di finale : apre Lazio-Novara - chiude la Roma con la Virtus Entella : Perché il calcio non si ferma mai, neanche durante le feste. E, a questo giro, nemmeno in Italia. La Serie A, infatti, terrà i tifosi incollati davanti alla televisione durante il Natale. Il ...

Coppa Italia - Date ed orari degli ottavi di finale : date Coppa Italia – La Coppa Italia che entra nel vivo, un turno sempre scoppiettante e regala sempre grosse emozioni, nel prossimo turno saranno impegnate anche tutte le big di Serie A. La Lega calcio ha reso noti anche gli orari delle partite, questo il tabellone completo: SABATO 12 GENNAIO 2019 LAZIO – NOVARA ORE 15.00 SAMPDORIA – MILAN ORE 18.00 BOLOGNA – JUVENTUS ORE 20.45 DOMENICA 13 GENNAIO 2019 TORINO – FIORENTINA ORE ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le Date e il calendario : Riparte questa settimana la Coppa Italia, almeno per le squadre che devono qualificarsi agli ottavi di finale, che poi sarà anche il momento in cui entreranno in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie ...