Dall' Italia | realizzato il primo dispositivo con super conduttori per i dispositivi

Svizzera - contro il muro pullman Flixbus partito Dall'Italia : tredici italiani a bordo : Era partito dall'Italia, da Genova precisamente e diretto a Dusseldorf il pullman Flixibus che trasportava diversi passeggeri ha sbandato e si è schiantato di fronte ad un muro causando un morto e diversi feriti di cui alcuni molto gravi. Vediamo nel dettaglio le possibili cause e la dinamica dell'accaduto. Ghiaccio sul manto stradale e tanta neve le possibili cause dell'incidente Il pullman Flixbus era partito da Genova ed era diretto a ...

Assicurazioni italiane solide e promosse Dalla Vigilanza europea : Buoni risultati per le compagnie italiane dagli stress test c ondotti dalla Vigilanza europea. Secondo quanto comunicato dall'IVASS , gli stress test condotti per il quarto anno consecutivo dalla ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso via Dall’Italia dopo l’addio a Teresa : Teresa Langella elimina Andrea Dal Corso di Uomini e Donne: lui va a Zurigo Nell’ultima puntata registrata di Uomini e Donne, la tronista Teresa Langella ha eliminato Andrea Dal Corso. Un’eliminazione, che ha sorpreso molto in quanto un po’ tutti hanno sempre pensato che Andrea fosse il suo preferito. Ma lui come l’avrà presa? Al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questa intricata faccenda. Tuttavia, in ...

Draghi : Dall’euro più vantaggi che costi. Europa argine contro fascino dei regimi. «Orgoglioso di essere italiano» : L’euro e il mercato unico hanno portato più vantaggi che costi all’Europa, assicurando i benefici della globalizzazione e dell’apertura dei mercati ma al tempo stesso proteggendo i Paesi più vulnerabili e i cittadini. Lo ha detto il presidente Bce Mario Draghi parlando al Sant’Anna di Pisa, con parole tese a smentire le tesi dei «presunti vantaggi della sovranità monetaria». Draghi ha anche sottolineato il ...

Dall'Italia alla Cina : l'incredibile palazzo forato di Canton - Architettura - : ... di quanto potremmo essere indotti a pensare, poiché un simile costrutto non è in effetti il solito prodotto di un qualche disegnatore del più grande paese comunista al mondo, bensì la risultanza ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Strasburgo - è morto il reporter italiano Antonio Megalizzi. Il killer è stato ucciso Dalla polizia| : Antonio Megalizzi è deceduto. Sono quattro le vittime dell’attacco. L’attentatore Cherif Chekatt è stato riconosciuto da una volante ed è stato bloccato

Bankitalia taglia la stima del Pil 2018 Dall'1 - 2% allo 0 - 9% : «La revisione per l'anno in corso riflette il rallentamento del prodotto finora osservato», spiega il documento che tiene conto in particolare della revisione al ribasso della crescita del Pil nel terzo trimestre rilevata dall’Istat...

Pallone d'oro africano : Benatia unico 'italiano' - Koulibaly fuori Dalla top 10 : TORINO - Le polemiche per il Pallone d'oro assegnato a Modric - con Cristiano Ronaldo solo secondo e Messi addirittura fuori dal podio - potrebbero ripetersi con il premio riservato al miglior ...

La fuga Dall'Italia continua : a 'scappare' sono soprattutto laureati e pensionati : sono 1,2 milioni gli italiani che negli ultimi 10 anni hanno deciso di lasciare i confini nostrani per andare all'estero. Le...

Censurata in Italia la scena di molestie ai danni Dalla protagonista de 'L'amica geniale' : Lo scorso 11 Dicembre è un andata in onda in Italia la terza puntata della Serie ”L’amica geniale” che, fin dal suo esordio, ha riscosso un clamoroso successo tra il pubblico. Dopo la messa in onda di tale puntata sono cominciate a dilagare sui social varie polemiche legate ad una inspegabile censura da parte del Palinsesto Rai di una scena giudicata essenziale. Pare infatti che la Rai, e di conseguenza anche Raiplay, a differenza di Tim Vision ...