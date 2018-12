Dalle pensioni agli stabilimenti balneari Tutte le ultime novità della manovra Bonus

Manovra - tutte le misure Dalle pensioni ai balneari : ma ballano le coperture : balneari, ecosconto per le auto, pensioni d'oro. A meno di due settimane dal termine ultimo per chiudere la Manovra , e scongiurare l'esercizio provvisorio, ancora non sono del tutto chiari i contorni ...

Manovra - Salvini : "Ci saranno due miliardi in meno per quota 100" | M5s : "Un miliardo Dalle pensioni d'oro a quelle di cittadinanza" : Rush finale per il negoziato Italia-Ue sulla Manovra per il 2019. Dopo mesi di trattative che hanno portato il governo a cambiare formalmente già una volta il testo del ddl bilancio, si consuma la fase finale della complicata partita che dovrebbe chiudersi con un taglio del deficit italiano dal 2,4 al 2%

Pensioni - Salvini esalta la riforma : 'Libereremo italiani Dalle catene della Fornero' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 9 novembre 2018, sono relative a Quota 100 e alle ultime dichiarazioni rilasciate in TV dal vicepremier Matteo Salvini che, oltre a parlare di meta' febbraio quale obiettivo di partenza per la nuova misura di uscita Pensionistica che verra' predisposta dal Governo Conte, ha precisato come 400-500mila italiani avranno la possibilita' di 'liberarsi dalle catene della Legge Fornero'. Una Quota 100 ...

Il governo vuole togliere le pensioni ai perseguitati dal fascismo e Dalle leggi razziali : Vetrina di un negozio gestito da ebrei chiuso per le leggi razziali promulgate in Italia nel 1938 (Fonte: it.wikipedia.org) Nel decreto fiscale pubblicato in Gazzetta lo scorso 23 ottobre appare anche un pesante taglio di 50 milioni di euro ai fondi destinati alle vittime del fascismo e delle leggi razziali. Assegni di circa 500 euro in media riconosciuti a poche migliaia di anziani (nati prima del 1945) a titolo di riparazione di un danno che ...

Pensioni - Dalle 4 finestre per Quota 100 agli assegni d’oro fino alle regole per i consiglieri regionali : ecco cosa cambia : Quattro finestre temporali per la Quota 100, contributo di solidarietà sulle Pensioni d’oro, rinnovo di Opzione Donna e l’introduzione del calcolo contributivo per i vitalizi dei consiglieri regionali: queste le novità principali per quanto riguarda le Pensioni. Per conoscere i dettagli delle misure varate dal governo bisognerà però attendere i testi definitivi della legge di bilancio e del decreto fiscale. Intanto, nelle ultime ...

