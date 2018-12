Da rimessa Atac ad hub culturale | al Tuscolano nasce Ragusa Off

agi

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Apre oggi al pubblico "Ragusa off" l'ex rimessa Atac Tuscolana di Piazza Ragusa. Protagonista, insieme al deposito di Piazza Bainsizza inaugurato nelle scorse settimane, dell'operazione di rigenerazione urbana temporanea degli ex depositi Atac, ideata e realizzata dalla società romana Ninetynine Urban Value. Con "Ragusa off" torna uno spazio abbandonato da oltre 20 anni ai suoi 11.000 mq distribuiti su due piani. I 6.000 mq in un unico ambiente alto 9 metri ne fanno attualmente il più esteso spazio per eventi disponibile nella Capitale.Il programma delle attività che popoleranno l'ex deposito inizia questo weekend, sabato 15 e domenica 16 dicembre, con la terza edizione di "The Christmas City", il più grande Market natalizio della Capitale con gli oltre duecento operatori selezionati che animeranno il Mercatino ...