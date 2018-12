Cristina Chiabotto ' Penso che nella vita ci voglia tanta luce interiore' | Che fuori

Cristina Chiabotto - amore alle Maldive con il fidanzato Marco Roscio : Una fuga in paradiso per festeggiare come meglio non si potrebbe la loro storia d’amore: è la stessa Cristina Chiabotto a socializzare le immagini che rivelano come per la bellissima ex miss Italia il finale del 2018 è all’insegna del sentimento più vero. Ha infatti postato una serie di foto sul suo celebre profilo instagram direttamente dalle Maldive dove è volata insieme al suo fidanzato Marco Roscio con cui festeggia il primo ...

Cristina Chiabotto contro Fabio Fulco : 'Lo avrei dovuto lasciare prima' : Cristina Chiabotto attraverso un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Nuovo, è tornata a parlare dell'addio al suo ex compagno Fabio Fulco. La donna è una delle Miss Italia più amate dal pubblico italiano, ma non per questo è rimasta esente dalle critiche dell'opinione pubblica. La Chiabotto aveva conosciuto Fulco durante il programma Ballando con le Stelle e da lì era nata una passione travolgente tra i due. L'ex reginetta ...

Cristina Chiabotto attacca l’ex Fabio Fulco : “Mi ha ferito” : Cristina Chiabotto attacca l’ex Fabio Fulco con cui ha vissuto una storia d’amore lunga 12 anni. Dopo l’addio l’attore ha usato parole di fuoco nei confronti dell’ex Miss, accusandola di averlo lasciato perché non voleva formare una famiglia con lui e non si sentiva pronta a diventare mamma. Oggi Fabio Fulco è di nuovo felice accanto alla modella Eliana Sbaragli, mentre la Chiabotto ha ritrovato il sorriso con Marco ...