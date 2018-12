Cristiano Ronaldo | in vendita la sua prima auto a 20 mila euro

Golden Boy 2018 – Il vincitore è Matthijs de Ligt : “la mia fonte di ispirazione è Cristiano Ronaldo” [GALLERY] : Matthijs de Ligt vince il premio Golden Boy 2018, l’olandese dell’Ajax ha 19 anni e s’inspira a Cristiano Ronaldo Matthijs de Ligt, difensore centrale dell’Ajax, ha vinto il Golden Boy 2018. Il 19enne olandese, si è presentato alla cerimonia di consegna del premio, dove sono accorse anche tante altre personalità importanti del mondo del calcio. “Sono molto felice. – ha detto Matthijs de Ligt una volta ...

Cairo : 'Derby? Sudditanza arbitrale esiste ancora. Cristiano Ronaldo su Ichazo? Un campione non fa certe cose' : "Con la Juve siamo sfortunati". A due giorni dal derby della Mole, il presidente del Torino Urbano Cairo torna a parlare dell'arbitraggio, ricordando episodi del passato, prima di sottolineare a suo ...

Torino - furia Cairo : nel mirino Juventus e Cristiano Ronaldo : Il Torino ha dovuto fare i conti con l’immeritata sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, un derby ben interpretato dalla squadra di Walter Mazzarri. Nel mirino sono finiti gli errori arbitrali, in particolar modo due penalty non fischiati ai granata. furia del presidente Cairo ai microfoni di Radio Anch’Io su Radio 1: “Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile. L’hanno ...

La prima auto di Cristiano Ronaldo in vendita al doppio del prezzo : Cristiano Ronaldo è uno degli sportivi più pagati al mondo. Con la Juventus ha firmato un contratto da 31 milioni all'anno fino al 2022, facendo di lui il terzo calciatore più pagato dopo Messi , 46 milioni, e Neymar. Ma la maggior parte degli introiti ...

Cristiano Ronaldo entra nella storia della Juventus segnando la rete numero 5000 : L'acquisto di Cristiano Ronaldo non ha convinto molti, a causa dell'età non verdissima del giocatore, ma a guardare i risultati odierni si può affermare che la Juventus anche stavolta non ha sbagliato. Dopo un avvio in salita, dovuto al fisiologico ambientamento, CR7 si è sbloccato contro il Sassuolo e da lì in avanti è stato solo un crescendo. Il gol dagli undici metri di Ronaldo risolve il derby della Mole La sua presenza in campo fa quasi ...

Cristiano Ronaldo provoca Ichazo e Balotelli commenta : ''Se l'avessi fatto io...'' : Mario Balotelli ha commentato a modo suo il comportamento di Cristiano Ronaldo , che segnato il rigore decisivo per la Juventus , è andato incontro al portiere Ichazo l'ha schernito con uno sguardo ...

Il derby della Mole nel segno di Cristiano Ronaldo : La prima stracittadina del marziano viene decisa proprio dal portoghese. Nel secondo anticipo della 16.ma giornata di campionato, la Juventus

“Contento per la vittoria e per il mio gol storico” : Cristiano Ronaldo esulta nel post-derby : Cristiano Ronaldo ha segnato una rete importante per la vittoria nel derby della sua Juventus, il gol 5000 per i bianconeri Cristiano Ronaldo si sta dimostrando sempre più decisivo. Il calciatore della Juventus ha deciso il derby di questa sera con un calcio di rigore ben calciato che ha superato il portiere del Torino Ichazo. Cristiano Ronaldo ha parlato a DAZN nel post partita, visibilmente soddisfatto: “È stata una partita ...

Torino-Juventus - scintille tra Cristiano Ronaldo e Ichazo : Minuto 70 di Torino-Juventus , Cristiano Ronaldo si presenta sul dischetto di rigore e sfida Ichazo , che aveva causato il penalty intervenendo in ritardo su Mandzukic,. Il portoghese buca il portiere ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Juventus 0-1. Cristiano Ronaldo dal dischetto decide il derby della Mole : Cristiano Ronaldo toglie le castagne dal fuoco e regala alla Juventus la vittoria numero 15 nelle prime sedici giornate di campionato: è sua infatti la rete dal dischetto al 70′ che decide il derby della Mole, lasciando a mani vuote il Torino, che nell’arco della sfida si era ben comportato al cospetto della Vecchia Signora. Nel primo tempo è la Juventus la prima a rendersi pericolosa, ma al 15′ Sirigu dice no a Ronaldo che ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore - poi scontro con Ichazo e Balotelli commenta… [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

La Juventus vince il derby : Torino ko 1-0 con il rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri si rialza dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Young Boys e vince, pur non meritando, il derby della Mole contro il Torino di Walter Mazzarri. I granata hanno disputato una partita di cuore, come richiesto dai tifosi, ed hanno avuto pure delle chance per far male ai bianconeri con il risultato di parità che sarebbe stato il più giusto in base a quanto visto in campo. L'errore macroscopico ...

Torino-Juventus - Cristiano Ronaldo accende il derby : rigore e poi scontro con Ichazo [VIDEO] : Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria bianconera nel derby di questa sera deciso su rigore Torino-Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso il derby con un calcio di rigore trasformato alla perfezione. Dopo la realizzazione però, il portoghese ha compiuto un gesto che non è piaciuto ai granata, andando a dare un “colpo di petto” ad Ichazo. Il tutto ha scatenato una piccola miccia all’interno del ...

Highlights Torino-Juventus 0-1 - il VIDEO e i gol della partita. Icardi decisivo con un cucchiaio su rigore” è bloccato Highlights Inter-Udinese 1-0 - il VIDEO e il gol della partita. Cristiano Ronaldo decisivo con un rigore : Nel secondo anticipo della sedicesima giornata di Serie A la Juventus ha battuto il Torino per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al minuto 70 del derby della Mole. I bianconeri così rafforzano il primato salendo a 46 punti, mentre i granata restano in sesta pèosizione a quota 22. DI SEGUITO GLI Highlights DI Torino-Juventus 0-1 IL FALLO DA rigore RECLAMATO DAL TORINO Bello il #wrestling su @DAZN_IT.#TorinoJuventus ...