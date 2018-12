Cresce il numero di giovani ancora a casa con i genitori | è il 66 | 4%

Cresce nel territorio ibleo il numero di imprese straniere : Dalla terza pubblicazione del centro studi della Cna di Ragusa emerge che Cresce il numero di imprese straniere sul territorio ragusano

Eco-compattatori : Cresce il numero dei Comuni umbri : PERUGIA Gestione dei rifiuti. Sono tante e ancora poco conosciute, secondo Legambiente umbria, le buone pratiche applicate da alcuni Comuni della nostra regione nella gestione dei rifiuti e che ...

Fame nel mondo - Cresce il numero degli affamati : La soluzione va cercata nei territori Il diritto umano più violato al mondo: il Diritto al cibo è un pilastro fondamentale del diritto umano alla vita ma, nonostante questo, come hanno denunciato ...

Cresce il numero di espulsioni per terrorismo in Italia : è primato Ue - : Sono in tutto 105 i provvedimenti presi nell'ultimo anno dal ministero dell'Interno, dalle Prefetture e dalle autorità giudiziarie: un dato superiore a quello di tutti gli altri Stati dell'Unione ...

Usa : Cresce numero americani convinti vittoria Trump in 2020 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve