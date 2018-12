Cosa sappiamo dell'aggressione denunciata dalla parlamentare Mara Lapia del M5s : È al vaglio della Squadra mobile di Nuoro l'episodio accaduto venerdì sera alla deputata M5S Mara Lapia, 42 anni, avvocata e e criminologa, finita al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro con una frattura costale e contusioni dopo essere stata aggredita nel parcheggio del supermercato Lidl di via don Bosco. La questura mantiene il più stretto riserbo sulle indagini. La vittima, tornata a casa con una ...

A Strasburgo è stato terrorismo? Cosa sappiamo per ora della sparatoria in Francia : Nei giorni più aspri del conflitto sociale che ha portato in piazza i gilet gialli, la Francia deve ancora una volta fare i conti con il terrore, questa volta a Strasburgo, dove 600 uomini delle forze militari sono stati mobilitati per neutralizzare l’uomo che nella serata di ieri ha aperto il fuoco nei pressi di un mercatino di Natale del centro, uccidendo 3 persone e ferendone altre 12. Cosa sappiamo dell’autore della ...

Attentato a Strasburgo : Cosa sappiamo finora : L'attacco ha sconvolto il centro della città francese sede del Parlamento Europeo. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nei pressi dei Mercatini di Natale colpendo almeno tredici persone e uccidendone almeno due prima di darsi alla fuga . Si tratterebbe di un 29enne noto alla polizia come criminale comune e già condannato ma successivamente segnalato come radicalizzato.Continua a leggere

Gli artisti certi a Sanremo 2019 e la canzone di Vasco in gara : Cosa sappiamo sul prossimo Festival : Manca sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. La competizione dei Campioni si terrà nella città dei fiori dal 5 al febbraio 2019 ma quella dei Giovani partirà tra pochi giorni prima delle due finali in programma il 20 e il 21 dicembre su Rai1. La macchina del Festival, quest'anno si mette in moto prima e scorpora la competizione delle Nuove Proposte riservando ai 24 giovani selezionati una intera settimana su Rai1 con due ...

Furto dati dal Ministero della Difesa - Cosa sappiamo : ... in particolare, sui piani e progetti riguardanti l'F-35 , l'aereo militare più avanzato al mondo in fase di realizzazione in alcuni Paesi della NATO. In quelle occasioni si disse che gli attacchi ...

Cosa sappiamo finora dei rifiuti in fiamme a Roma : (Foto: Fabrizio Corradetti/LaPresse) All’alba della mattina dell’11 dicembre un vasto incendio è divampato in un capannone utilizzato come deposito rifiuti dell’Ama, la municipalizzata Romana dei servizi ambientali, nell’impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) in via Salaria 981, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero originate nell’area della struttura adibita alla ricezione della ...

Dl Sicurezza - Sprar : “Migliaia in strada - non sappiamo più Cosa possiamo fare”. A giorni nuovo decreto del Viminale : Il primo indiscutibile effetto del decreto Sicurezza appena entrato in vigore è aver reso più incerto sia per gli operatori sia per i migranti il sistema di accoglienza. “C’è una situazione di indefinitezza – spiega Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), cioè fino all’attuale governo il sistema d’accoglienza “ordinario”- è molto chiaro cosa non possiamo più ...

Strage in discoteca : Cosa sappiamo finora della notte di Corinaldo : Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad Ancona«Io non c’ero venerdì notte a Corinaldo, non sono io l’incappucciato che cercate…». Nega di essere il ragazzo con lo spray il minorenne, ha 17 anni e ...

Arriva la morte in discoteca e non sappiamo Cosa fanno i nostri figli : Sono ormai passati 3 giorni da quando sabato mattina mi sono svegliata e ho visto quello che era successo a Corinaldo. E da 3 giorni vivo lo stesso sentimento, testa a pezzi e cuore in subbuglio. Da giornalista che deve raccontare i fatti, dovrei mantenere distacco e lucidità, eppure la rabbia cresce. Mi cresce dentro ed è difficile da frenare. Mi dicono che tutto quello che è accaduto alla Lanterna Azzurra prima della ...

Strage in discoteca - Cosa sappiamo : Si indaga per fare luce sulla tragedia accaduta nella notte tra venerdì e sabato nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, vicino ad Ancona, dove era in programma un'esibizione del trapper ...

Cosa sappiamo di Silvia Romano a venti giorni dal rapimento in Kenya : La gente del luogo vorrebbe che il caso fosse già risolto, per il bene di Silvia e, anche - inutile negarlo - perché i leader locali sono preoccupati per le ripercussioni sull'economia dell'area'.

Cosa sappiamo della strage nella discoteca in provincia di Ancona : Sembra sempre più probabile che la calca sia stata provocata da uno spray urticante, e che la capienza fosse molto inferiore ai biglietti venduti

No Tav a Torino/ Video - la protesta pacifica dei 70mila 'Noi sappiamo per Cosa stiamo manifestando' - IlSussidiario.net : Torino, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

Cosa sappiamo dell'ecotassa per chi compra auto a benzina o diesel : Approvato un emendamento che incentiva gli acquisti di auto elettriche o ibride e tasse quelle con carburanti tradizionali. Ma la partita è ancora aperta