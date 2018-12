Corona | Io e Asia? Ma quale contratto | guardate questi backstage

Dario Argento e la fine della storia d'amore tra la figlia Asia e Fabrizio Corona : 'E' durata niente' : Ti scrivono da tutto il mondo ma nessuno ti ama come me'. Il maestro dell'horror, ha quindi commentato la fine della storia di Asia con Fabrizio Corona: 'Quest'anno è stato pesante per me e Asia; io ...

Dario Argento/ Il messaggio a sorpresa di Asia : e su Fabrizio Corona - 'Ho parlato con lui ma...' - Vieni da me - : Dario Argento a Vieni da Me, dalla sua carriera alla difesa della figlia Asia: 'Pronto ad appoggiarla sempre'. Si parlerà anche di lei oggi?

Dario Argento : "Asia e Fabrizio Corona? Si sono lasciati subito - è durata niente" : Dario Argento, ospite di Vieni da me di Caterina Balivo su Rai1, ha confessato che, nel corso della sua vita, ha avuto, spesso, paura degli stalker: "“Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso. È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e l'agguato ad Asia Argento : pare che stasera da Giletti... : Fabrizio Corona torna a Non è l'arena , su La7 , ospite di Massimo Giletti . pare che stasera, domenica 9 dicembre, l'ex paparazzo si racconterà e parlerà delle ultime vicende che lo hanno visto ...

Asia Argento - dopo Corona nuovo colpo di testa dell’attrice. Mai vista così : È stato un anno difficile per Asia Argento. Prima la perdita del compagno, poi le accuse di molestie e la cacciata, tra le proteste dei fan, dal timone di X-Factor e la love story con Fabrizio Corona partita con il piede schiacciato sull’acceleratore e invece naufragata dopo pochi giorni. così, in attesa che la ruota inizi finalmente a girare e che il 2019 le regali tante soddisfazioni Asia Argento ha deciso di darci un taglio. Partendo dal ...

Asia Argento e Fabrizio Corona : l’ultimo sfogo di Marina La Rosa : Marina La Rosa al veleno contro Fabrizio Corona e Asia Argento Marina La Rosa è tornata a parlare di Fabrizio Corona e Asia Argento dopo l’ultimo attacco che l’ex concorrente del Grande Fratello aveva fatto in seguito alla fine della storia d’amore tra la regista e l’ex re dei paparazzi. Intervistata dal settimanale Oggi, Marina ha esordito il suo discorso chiedendosi se la loro relazione fosse stata frutto di uno ...

Marina La Rosa ad Asia Argento : "Come fa a perdere la testa per Fabrizio Corona?" : Marina La Rosa, dalle pagine del magazine 'Oggi', in edicola questa settimana, commenta le vicende che, per qualche settimana, hanno visto protagonisti, più o meno consapevoli, Fabrizio Corona e Asia Argento. Nemmeno il tempo di far pensare ad un vero e proprio flirt che l'attrice si è tirata indietro facendo cadere, sul nascere, ogni speranza gossippara.prosegui la letturaMarina La Rosa ad Asia Argento: "Come fa a perdere la testa per ...

Asia Argento fra il dopo Corona e i problemi in tv : «Umore triste - anno triste» : Non è stato un anno facile per Asia Argento e a sottolinearlo è la stessa attrice del suo account social. Asia infatti ha postato da Twitter la foto di un quadro del Caravaggio, la...

Fabrizio Corona - dopo l'addio con Asia Argento lo beccano con lei : chi è l'ex corteggiatrice di Uomini e donne : Fabrizio Corona si sa, non è tipo da stare con le mani in mano. E così dopo la fine burrascosa della relazione con Asia Argento , neanche qualche giorno fa, l'ex re dei paparazzi si è fatto beccare in ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - la loro love story frutto di un contratto? : Il sentimento che lega Fabrizio Corona ad Asia Argento potrebbe essere frutto di un contratto stipulato tra i due che porterebbe ulteriore fama e notorietà

La sorella di Asia Argento : "Sapevo che non sarebbe durata con Corona : "Sapevo che non sarebbe durata". Ospite al programma Storie Italiane, Fiore Argento, sorella di Asia, ha commentato la love story, già giunta alla conclusione, tra l'attrice e Fabrizio Corona. A differenza della madre di Asia, Daria Nicolodi, che ha apertamente attaccato sui social la figlia per la sua unione con l'ex re dei paparazzi, Fiore ha con la sorella un bellissimo rapporto e ha speso delle parole in sua difesa per i due scandali ...

Asia Argento - irrompe la sorella : "Già sapevo che con Corona sarebbe finita" : Fiore Argento commenta la fine della storia-lampo scoppiata tra l'attrice romana e l'ex re dei paparazzi