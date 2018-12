Coppia di pensionati va in crociera anche 6 volte all’anno Poi salta fuori la verità su

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Le crociere di lusso erano la loro passione. Ne facevanoseitanto adoravano viaggiare per mare, ma l’ultima è finita prima del previsto e in modo a dir poco incredibile. Si è infatti scoperto che in realtà questafelice e insospettabile di anziani non si imbarcava per passione, ma per trasportare grossi quantitativi di stupefacenti. È stato proprio questo continuo viaggiare a far sorgere i primi dubbi sul loro tenore di vita e alla fine la polizia ha smascherato quella che all’apparenza sembrava solo voglia di godersi la pensione nelle navi extra lusso.Le crociere, si sa, sono le vacanze preferite da anziani e, ma per Sue e Roger Clark, questi i nomi dei due coniugi ultrasettantenni britannici ora accusati di essere corrieri della droga, a quanto pare era un trucco per passare inosservati e trasportare via mare da un continente all’altro cocaina e ...