Confine Messico-Usa | bimbi migranti con i numeri marchiati sul braccio

Confine Usa-Messico - bimbi migranti marchiati con i numeri sul braccio - : Fanno discutere le immagini che circolano da giorni e che mostrano gli agenti messicani "registrare" i bimbi con scritte sulla pelle fatte con il pennarello, pratica che ricorda quella dei campi ...

Trump : potremmo chiudere Confine Messico : 21,55 "Se necessario, chiuderemo il confine con il Messico in modo permanente".Così il presidente Usa Trump, invitando il Congresso a stanziare i fondi per la realizzaione del muro. Molti dei migranti sono "criminali e non entreranno negli Usa",aggiunge, riferendosi alla carovana proveniente dal Centro America. Il Messico "deve rimpatriarli nei loro Paesi. Lo faccia come vuole.Ma non entreranno mai negli Usa". La polizia di frontiera ha ...

Usa - Trump : «Chiuderemo il Confine con il Messico se necessario» : Cinquemila persone della carovana di migranti arrivata da Honduras e San Salvador sono ammassate nel palazzo dello sport che è attrezzato per assisterne la metà. Il comune non ha le risorse per ...

Carovana migranti prova a superare il Confine fra Messico e Usa : I migranti partiti dal Centroamerica tentano di passare il confine fra Messico e Stati Uniti. Centinaia di persone hanno abbandonato la marcia pacifica per provare a superare la barriera metallica che ...

Carovana migranti - Trump : “Se necessario chiudiamo Confine in modo permanente. Ora il Messico li rimpatri - sono criminali” : “Chiuderemo il confine” con il Messico “in modo permanente, se necessario”. Il giorno dopo l’assalto tentato da gruppi di migranti della Carovana proveniente dal centro America al confine vicino Tijuana per entrare negli Stati Uniti, Donald Trump torna a puntare il dito contro Città del Messico e invita il Congresso a elargire i fondi per la realizzazione del muro. Le autorità messicane “dovrebbero rimpatriare ...

Usa - scontri con i migranti al Confine con Tijuana : 42 arresti. Trump : 'Messico deve espellerli' : Dopo l'assalto di qualche centinaio di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico, il più frequentato passo di frontiera, ovvero l'attraversamento di San Ysidro che divide la città messicana di ...

Scontri a Confine fra Messico e Usa. Trump chiude valico Tijuana | : Si tratta del porto di ingresso di San Ysidro, il piu' trafficato del mondo. Le immagini ritraggono gli agenti americani in tenuta anti-sommossa che cercano di fermare i migranti, creando un muro ...

Gli scontri al Confine tra Messico e Stati Uniti : Centinaia di migranti centroamericani hanno provato a superare il confine con gli Stati Uniti: la polizia di frontiera ha usato il gas lacrimogeno per respingerli

Scontri a Confine Messico - Usa chiudono valico Tijuana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti. Riaperto Confine Usa-Messico : 02.25 Riaperto il confine fra Stati Uniti e Messico, nell'area fra Tijuana e San Diego. Lo hanno annunciato le autorità americane. Il confine, al porto di ingresso di San Ysidro, era stato chiuso dopo che centinaia di migranti avevano cercato di entrare negli Stati Uniti.

Chiuso Confine Usa-Messico. Lacrimogeni sui migranti : Altissima tensione tra Washingon e Città del Messico. Gli Stati Uniti hanno Chiuso il confine al traffico di veicoli tra San Diego e Tijuana, dopo l'arrivo di migliaia di migranti alle frontiere. Un gruppo di migranti tra coloro che avevano lanciato l'assalto alla barriera al confine sono riusciti a scavalcare la recinzione. Gli agenti Usa hanno lanciato gas Lacrimogeni, costringendone una gran parte a tornare indietro.E gli scontri sono ...

Gli Stati Uniti chiudono il Confine col Messico e sparano lacrimogeni sui migranti : New York - Sale ulteriormente la tensione al confine fra Stati Uniti e Messico: poco dopo le 20 italiane, le autorità degli Usa hanno chiuso tutti gli ingressi di veicoli e pedoni a San Ysidro , mappa ...