Concorso pubblico per l' assegnazione di 80 posti da commissario di Polizia

Concorso pubblico per insegnante scuola dell’infanzia e asilo nido del Comune di Venezia : Il Comune di Venezia indice un Concorso pubblico per la formazione di due graduatorie per supplenze presso asili nido e scuole dell’infanzia comunali. Le assunzioni avverranno a tempo indeterminato e saranno full-time e part-time. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 27 dicembre 2018. Le graduatorie riguarderanno: insegnante scuola dell’infanzia, categoria C e educatore asilo nido, categoria ...

Banca d'Italia : Concorso pubblico per l'assunzione di nuovi collaboratori : Banca d'Italia ha recentemente erogato due bandi funzionali ad assumere 7 esperti tecnici per la gestione di sistemi produttivi industriali, nonchè 6 avvocati da inserire nel settore legale. Per candidarsi alla prima posizione sarà necessario inviare la domanda di partecipazione entro l'8 gennaio 2019; per la seconda posizione, invece,le candidature dovranno pervenire entro il 21 dicembre 2018....Continua a leggere

Concorso pubblico Corte dei Conti : invio CV entro dicembre 2018 : La Corte dei Conti ha promosso un bando di Concorso Pubblico, per il conferimento di ventiquattro unità di personale competente. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa effettivamente si tratta. Bando di Concorso a dicembre 2018 È stato bandito un Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione di 24 collaboratori-funzionari informatici Area funzionale III e fascia retributiva F1, da disporre alle necessità pratiche degli uffici ...

Concorso pubblico Banca D'Italia : inoltro domanda entro dicembre 2018 : La Banca D'Italia ha indetto un nuovo bando di Concorso Pubblico, per l'assunzione di personale altamente qualificato da inserire nell'ambito legale. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa realmente si tratta. Bando di Concorso a dicembre 2018 La Banca D'Italia ha proclamato un Concorso Pubblico, per il reclutamento di sei avvocati da regolarizzare nel segmento professionale di avvocato-incarico legale in possesso dei seguenti ...

Concorso pubblico all’ONU : profili richiesti e modalità di recruiting : Una significativa esperienza professionale in un'ambiente dinamico ed internazionale. C'è tempo fino a metà dicembre per candidarsi al JPO Programme, il programma di formazione e lavoro promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per i giovani laureati. Di seguito i requisiti richiesti e come candidarsi.Continua a leggere

Concorso pubblico : nuovo bando per 30 atleti ai gruppi sportivi di Polizia di Stato-Fiamme Oro : E’ stato indetto dal Ministero degli Interni un Concorso pubblico per l’assunzione di 30 nuovi atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme Oro. Gli sportivi verranno inseriti nell’organigramma come agenti e assistenti della Polizia di Stato. Questo Concorso verrà riservato solamente agli atleti di interesse nazionale e sotto il controllo del CONI o delle federazioni sportive. In totale sono 30 i posti che ...