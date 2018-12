Concorso Polizia di Stato 2019 | bando per Commissari | info scadenze e requisiti

Concorso Polizia di Stato - 80 posti : Laurea specialistica Giurisprudenza , 22/S, ; Scienze dell'economia , 64/S, ; Scienze della politica , 70/S, ; Scienze delle pubbliche amministrazioni , 71/S, ; Scienze economico-aziendali , 84/S, ; ...

Concorso Polizia di Stato 654 agenti - domanda entro il 9 dicembre : come fare : Ancora pochi giorni per iscriversi al Bando di Concorso Polizia di Stato 654 agenti: domenica 9 dicembre 2018 è il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione. Per farlo bisogna seguire l’apposita procedura telematica che si può trovare direttamente sul portale ufficiale. Per poter completare correttamente l’iscrizione, invece, è indispensabile essere in possesso dell’identità digitale SPID. Scarica il Bando Concorso 654 agenti ...

Concorso Polizia locale Rimini 8 agenti e 10 ispettori : come partecipare : Sono stati pubblicati, lo scorso 20 novembre, in Gazzetta Ufficiale, i due bandi del Concorso Polizia locale per assumere agenti e ispettori di Polizia locale presso il Comune di Rimini. Nello specifico, le figure richieste sono: 8 agenti di Polizia locale, da assumere a tempo determinato per un anno e 10 ispettori di Polizia locale, da assumere a tempo indeterminato. Le figure professionali richieste nello specifico dall’amministrazione ...

Concorso 654 allievi agenti Polizia di Stato - come prepararsi alle prove : Il 9 novembre 2018 è Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso Polizia di Stato 654 allievi, dedicato ai VFP1 e VFP4. Di questi, 458 posti sono riservati a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso, sono VFP1 (Volontari in ferma prefissata di un anno) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti ...