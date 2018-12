Come sta Schumacher e perché si sta parlando di nuovo delle sue condizioni di salute

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : Come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : Come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Michael Schumacher sarebbe cosciente - la rivelazione del Daily Mail : Come sta il fenomeno? : Michael Schumacher sarebbe cosciente e non avrebbe più bisogno dell’ausilio dei macchinari. Questa è la clamorosa rivelazione riportata dal Daily Mail, il noto tabloid britannico che oggi ha riportato delle novità in merito alle condizioni di salute dell’ex pilota a quasi cinque anni di distanza dalla drammatica caduta sulle nevi di Meribel. Il sette volte Campione del Mondo di Formula Uno non sarebbe più costretto a letto e non ...

Alessandro Di Battista - Il Giornale : “Debiti della srl di famiglia verso lavoratori”. Lui risponde : “Lavoriamo Come pazzi - tra i dipendenti non pagati anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...

Offset ha interrotto un'esibizione di Cardi B per riconquistarla - ma le cose non sono andate Come si aspettava : Embed from Getty Images Poi lo stesso Offset è comparso con un bouquet di rose bianche in mano, ha preso il microfono e ha detto: " Mi dispiace, volevo dirtelo di persona, davanti al mondo . ...

La Chiesa ortodossa ucraina si è staccata da quella russa e ha scelto Come suo nuovo patriarca Metropolitan Epifaniy : La Chiesa ortodossa ucraina si è staccata sabato da quella russa e ha scelto il suo nuovo patriarca, il 39enne Metropolitan Epifaniy, della regione di Odessa. La spaccatura era un evento annunciato e ha ragioni più politiche che religiose, legate ai

‘Italia - Come stai?’ : biathlon sport invernale di punta. Cresce il fondo - certezza snowboard. Alpino a due volti : Il fine settimana appena trascorso ha confermato una verità incontrovertibile: in questo preciso momento storico è il biathlon la disciplina di punta per l’Italia negli sport invernali. Il successo della staffetta a Hochfilzen ha certificato quanto si era già intuito dalle competizioni individuali: la compagine femminile è la più competitiva a livello mondiale e lo testimonia anche il primo posto nella classifica per nazioni. A dire il ...

Stasera sarà possibile vedere ad occhio nudo la Cometa di Natale : Proprio nei giorni nei quali migliaia di italiani sono impegnati nell'addobbare la propria casa per le imminenti festività natalizie, uno dei simboli del Natale si sta avvicinando alla Terra, per la gioia di grandi e piccini, amanti del Natale e anche della scienza. Da diversi giorni ormai, infatti, la cometa 46P/Wirtanen, questo il suo nome scientifico, è visibile ad occhio nudo. Tralasciando la suggestione che la comparsa di un simbolo ...

Sci alpino - Come sta Marc Gisin? Le condizioni dopo la caduta in Val Gardena : il nuovo bollettino medico : Arrivano degli aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Marc Gisin dopo la bruttissima caduta di ieri durante la discesa libera della Val Gardena. Lo svizzero aveva perso i sensi dopo un forte impatto con la neve ed era stato soccorso dai medici in pista prima di essere trasportato all’ospedale di Bolzano tramite elisoccorso. Le notizie odierne sono molto confortanti considerando il bruttissimo schianto sulla Saslong: come ...

Wirtaten - mai cosi' vicina alla Terra stanotte : Cometa di Natale visibile anche a occhio nudo! : Ve ne parlammo a Novembre in questo articolo e a distanza di un mese possiamo confermare che non ci sono stati intoppi lungo il tragitto della luminosa cometa 46P Wirtaten. Il corpo celeste,...

Buoni fruttiferi postali prescritti : Come funziona per avere il rimborso : ... nel 2003, ha determinato il trasferimento di tutti i Buoni fruttiferi postali emessi fino alla data del 13 aprile 2001 al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la loro equiparazione ai titoli ...

Nuove assunzioni e possibilità di stage in Granarolo : ecco Come candidarsi : Importanti opportunità di lavoro nel mondo di Granarolo. Gli annunci, rivolti a persone con esperienza così come ai giovani alle prime armi a seconda del ruolo da ricoprire, riguarderanno diverse sedi del gruppo alimentare italiano. Vediamo quali sono attualmente i profili ricercati e come candidarsi.Continua a leggere

Ottavia Fusco a Claudia Cardinale : "Ha tentato di annullarmi Come donna - moglie e artista" : Ottavia Fusco interviene a Domenica In per replicare alle affermazioni di Claudia Cardinale, ospite due settimane fa nel salotto di Mara Venier.L'attrice di Claretta, icona del cinema italiano nel mondo, aveva rivelato ai microfoni della trasmissione di Rai 1 di essere rimasta sentimentalmente legata al regista Pasquale Squitieri fino alla morte, avvenuta nel febbraio del 2017, nonostante questi si fosse sposato nel 2010 con l'artista ...