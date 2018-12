Colpi arma contro auto prete antimafia

Attimi di paura in un bar di via Nedo Nadi : rapinatore armato va via col malloppo sparando due Colpi a salve : Attimi di paura intorno alle 19 a Foggia in via Nedo Nadi quando un uomo armato ha fatto irruzione nel locale La Caffetteria e sotto la minaccia della pistola si è fatto consegnare l'incasso dell'...

Il tabaccaio più rapinato di Napoli con 12 'Colpi' : 'Armarmi e sparare? Mi difenda lo Stato' : 'Anche dopo la dodicesima rapina in tre anni, non ci penso nemmeno per un istante ad armarmi e - Dio non voglia - arrivare a portarmi un morto sulla coscienza. Dico no alle pistole in casa e chiedo al ...

Arezzo - Caso Fredy Pacini : l'autopsia conferma "La vittima raggiunta da due Colpi di arma da fuoco" : La Tac ha rilevato la presenza di un proiettile in una gamba del ventinovenne moldavo ucciso mentre tentava di rubare in una ditta di Monte San Savino. In giornata il commerciante sarà ascoltato dal pm

Melanoma : Colpisce di più al Nord Italia - l’immunoterapia “un’arma efficace” : Il Melanoma colpisce di più nel Nord del nostro Paese. Nel 2018 si stima che in Italia saranno diagnosticati 13.700 nuovi casi di questo tumore della pelle particolarmente aggressivo in fase avanzata, con un’incidenza raddoppiata in poco più di dieci anni (erano circa 7.000 nel 2007). E le nuove diagnosi riscontrate nel Mezzogiorno rispetto al Settentrione sono il 45% in meno tra gli uomini e il 42% in meno tra le donne. Uno dei motivi ...

Serie A - il derby emiliano va al Parma : il Sassuolo cade sotto i Colpi di Gervinho [GALLERY] : 1/23 Francesca Soli/LaPresse ...

Inseguiti dalla polizia dopo una rapina in farmacia - 18enne apre il fuoco ma Colpisce il complice : Due giovani, un 19enne di origini marocchine e una ragazza di 18 anni, incensurata, sono stati arrestati dalla polizia per una rapina commessa martedì sera nella farmacia di via Boifava a Milano. Il ...

Los Angeles - armato entra in un bar durante una festa per studenti e spara : almeno sei persone Colpite. «Sparatore neutralizzato» : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles. Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Los Angeles - armato entra in un bar durante una festa per studenti e spara : almeno sei persone Colpite : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles. Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Giallo in Messico - 32enne italiano ucciso a Colpi d'arma da fuoco : Un italiano è stato trovato morto a bordo di un'auto a Tepechitlan, in Messico . L'uomo, Alessandro De Fabbio , 32 anni, di Napoli , è stato ucciso a colpi di arma da fuoco: il cadavere era a 350 ...

Agrigento - uomo ucciso a Colpi arma da fuoco : è caccia al killer : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Difesa : Festival della Scienza a Genova - Forze armate al fianco famiglie Colpite da tragedia Ponte Morandi : Roma, 01 nov 16:19 - , Agenzia Nova, - Il 3 novembre nave Italia, uno degli assetti presenti allo stand dello Stato maggiore della Difesa, effettuerà un'uscita in mare con i ragazzi... , Com,

Halloween violento in Francia : "Armatevi e Colpite la polizia" : 'La purga della polizia avrà inizio alle 22. Tutte le armi sono ammesse. Uscite e iniziate a colpire tutte le forze dell'ordine che incontrate'. Questo è solo uno dei messaggi circolati nei social ...

Halloween violento in Francia : ?"Armatevi e Colpite la polizia" : "La purga della polizia avrà inizio alle 22. Tutte le armi sono ammesse. Uscite e iniziate a colpire tutte le forze dell'ordine che incontrate". Questo è solo uno dei messaggi circolati nei social network di numerosi giovani francesi nei giorni scorsi. E così la nottata di Halloween oltralpe si è trasformata in una vera e propria "caccia al poliziotto".L'appello alla "purga contro i gendarmi" è stato infatti raccolto da numerosi giovani che si ...

«Ebrei dovete morire» - uomo armato fa una strage in sinagoga : 11 morti - molti i feriti. Almeno 4 i poliziotti Colpiti. FOTO - VIDEO : Il mondo è violento. Dobbiamo fare qualcosa. La polizia è stata stupenda. Dobbiamo indurire la pena di morte, chi fa questo a degli innocenti deve pagare l'estremo prezzo'. Il presidente ha aggiunto ...