Clima | Cia | “Dopo la Cop24 il tema diventi una priorità nelle politiche nazionali”

Clima - è ufficiale : “L’Italia si candida a ospitare la Cop26” : “E’ ufficiale: l’Italia si candiderà per ospitare la COP26. Insieme al premier Giuseppe Conte abbiamo deciso di formalizzare la candidatura proprio pochi minuti fa”. E’ quanto si legge in un tweet del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che così ufficializza da Katowice, dove è attualmente in corso la Cop24, la candidatura del nostro Paese ad ospitare la conferenza Onu per il Clima per il ...

Alla conferenza sul Clima è muro contro muro. Per l Onu 'rinunciare all azione è un suicidio' : Però ogni anno di ritardo nella riconversione verso l'economia green porta grandi profitti alle industrie ad alto tasso di gas serra. E il cartello dei combustibili fossili ha trovato a Katowice una ...

Clima - COP24 : il WWF lancia il laboratorio di idee “Brindisi adesso futuro” : Il WWF Italia nei giorni della COP24 sul Clima lancia un laboratorio di idee e progettualità per trasformare la chiusura della centrale di Brindisi Sud in un’opportunità di rilancio dell’area dove oggi opera uno degli impianti a carbone più inquinanti d’Europa – la più grande centrale termoelettrica in Italia – e nel contempo disegnare un’idea di futuro che possa coinvolgere tutta la comunità. La sfida della transizione ...

Cambiamenti Climatici - Greenpeace : il Ghiacciaio dei Forni “era uno dei più grandi in Italia - ma oggi praticamente non esiste più” : Greenpeace Italia ha diffuso oggi un breve documentario sul Ghiacciaio dei Forni (alta Valtellina, Lombardia) e su come stia scomparendo a causa dei Cambiamenti climatici. «Il Ghiacciaio dei Forni era uno dei più grandi ghiacciai Italiani, ma oggi praticamente non esiste più, è un malato quasi terminale», racconta Claudio Smiraglia, glaciologo dell’Università degli Studi di Milano, che da quarant’anni studia questo Ghiacciaio. «Nell’arco di poco ...

Cambiamenti Climatici : due ricerche confermano l’andamento anomalo dei ghiacciai : Ben due ricerche confermano un andamento anomalo dei ghiacciai: gli studi di Esa e Nasa, pubblicati rispettivamente su Earth and Planetary Science Letters e su Geophysical Research Letters, confermano il cambiamento climatico in corso nell’area artica del pianeta. Lo studio ESA – riporta Global Science – ha utilizzato dati satellitari raccolti da ERS, Envisat e CryoSat-2 tra il 1992 e il 2016 dimostrando il ritmo veloce di perdita di ...

Ceresani e la teoria di Satana sul cambiamento Climatico - polemica social da Calenda al Wwf : Domenica con #Satana è trend topic su Twitter: tutto a causa della teoria sul cambiamento climatico enunciata a Uno Mattina dal capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, Cristiano Ceresani. ...

Ceresani e la teoria di Satana sul cambiamento Climatico - polemica social da Piero Angela al Wwf : Domenica con #Satana è trend topic su Twitter: tutto a causa della teoria sul cambiamento climatico enunciata a Uno Mattina dal capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, Cristiano Ceresani. ...

Cambiamento Climatico e Satana - ironia sui social per la spiegazione di Ceresani : Il capo di gabinetto del ministero per la Famiglia lo ha spiegato a Uno Mattina. Su Twitter è pioggia di prese in giro

In marcia contro le grandi opere e per la giustizia Climatica : Un'iniziativa lanciata in tante città del mondo in concomitanza alla COP 24, quest'anno in Polonia, la cui inadeguatezza è stata ampiamente provata e a cui si è voluta contrapporre l'urgenza di agire ...

Clima - in 2mila a marcia Parigi : anche alcuni gilet gialli : Circa 2mila persone stanno partecipando alla marcia per il Clima organizzata per oggi a Parigi. Ai manifestanti si sono uniti anche alcuni gilet gialli, che stanno protestando nella capitale da alcune ore. Il ministro degli Interni, Christophe Castaner, aveva invitato lunedì a sospendere l’evento, dopo gli scontri del weekend sugli Champs-Elysees, ma gli organizzatori hanno deciso di non rinviarlo, accettando di cambiare il percorso, che ...

I rifiuti dell’Africa crescono sempre di più : ecco in che modo rappresentano una minaccia per il Clima : Nessuno invidierebbe una vita passata a rovistare tra i rifiuti della più grande discarica del Kenya, ma Daniel Kiarie non la lascerebbe mai. Gli uccelli volano in tondo sopra la sua testa mentre il 35enne e oltre 600 persone che lavorano lì si muovono attraverso i rifiuti di Nairobi, tutti impegnati in una ricerca utile. I rifiuti, dalle siringhe degli ospedali a giocattoli malridotti, scricchiolano sotto i loro piedi su 12 ettari al centro dei ...

Clima - Avvenia : zero emissioni al 2050 solo con nuovi modelli sociali - economia circolare e innovazione : Efficienza energetica, nuovi modelli sociali ed economici: sono questi gli strumenti chiave per raggiungere l’obiettivo ‘zero emissioni’ entro il 2050, individuando nell’abbattimento del 65% delle emissioni di gas serra entro dieci anni un obiettivo ineludibile per contrastare il cambiamento Climatico. In attesa di conoscere gli esiti della 24ª Conferenza per il Clima, in corso in questi giorni a Katowice (Polonia), Avvenia, società del gruppo ...

Clima - COP24 : polemiche per le parole del presidente Duda - “non possiamo rinunciare al carbone” : Ieri a Katowice, in occasione della prima giornata della COP24, il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa che il suo Paese “non può rinunciare al carbone“, una materia prima “strategica” che ne garantisce “la sovranità energetica“. La Polonia si affida ancora al carbone per l’80% del suo fabbisogno energetico, e prevede di scendere al 50% entro il 2030. Il ...

Salute - OMS : il 50% di decessi in età pediatrica legato a fattori associati ai cambiamenti Climatici : Il primo Simposio internazionale Health and Climate Change, che si apre oggi a Roma, ha lanciato l’allarme: secondo l’OMS, nel mondo, circa il 50% dei decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie respiratorie, tutti fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici. I bambini piccoli sono più vulnerabili innanzi ai cambiamenti climatici perché alcuni organi e apparati sono ancora in via di ...