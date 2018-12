Che gelo all' Olimpico La rabbia dei tifosi risparmia solo i baby

Meteo - maltempo e gelo al centrosud. Neve anChe a basse quote : Una perturbazione all'insegna del tempo gelido porterà freddo intenso e nevicate anche a quote basse nelle regioni del centrosud. Domani le prime schiarite al nord, con il sole che tornerà a fare capolino.Continua a leggere

Grande festa al 'Rhinoceros' per il ritorno dell'Adolescente di MiChelangelo : 'L'Adolescente' di Michelangelo Buonarroti arriva per la prima volta, eccezionalmente, a Roma direttamente dall'Ermitage di San Pietroburgo e ad accogliere l'emozionante e preziosissima scultura ...

La donna Angelo Che a Natale regala angioletti ai malati in ricordo del figlioletto morto : La storia di Tania che ogni anno per il giorno di Natale si veste da Angelo e distribuisce piccoli putti di ceramica ai ricoverati in ricordo del figlioletto morto tragicamente ad appena 7 mesi in un incidente in cui lei è rimasta ferita. "Lo faccio in ricordo di Gabriele, battezzato la notte di Natale. Quando ero in ospedale lo immaginavo come un Angelo che mi aiutava ad alzarmi"Continua a leggere

Capodanno a Firenze in Piazzale MiChelangelo con Francesco Renga e Baby K : Il concerto di Capodanno 2019 al Piazzale Michelangelo di Firenze avrà come protagonisti i cantanti Francesco Renga e Baby K. Organizzato dal Comune di Firenze e da Radio Bruno, l'evento musicale di San Silvestro sul belvedere fiorentino si svolgerà quest'anno per la terza volta consecutiva. L'ingresso alla piazza fiorentina più famosa sarà libero e possibile a partire dalle ore 21:00. Il veglione canoro di fine anno rappresenterà uno degli ...

Maurizio De Giovanni. «Racconto l'amore Che diventa gelosia - ossessione. Odio » : La stessa che si ritrova in molti casi di cronaca. A questo servono le storie: a rappresentare le ragioni di un personaggio che, pur essendo strutturato come un buono perchè Romano è un bravo ...

Sulle tracce di MiChelangelo Antonioni in Cina : Nel 1972 il regista girò il documentario Chung Kuo, Cina. Visitare oggi i luoghi filmati da Antonioni permette di capire come è cambiato il paese a quarant’anni dalla sua apertura all’economia di mercato. Leggi

Gianfranco D’Angelo e la polemica sulla pensione da 2mila euro : «Sono stato più cicala Che formica» : Gianfranco D’Angelo a La Vita in Diretta su RaiUno torna sul tema della pensione che nei mesi scorsi aveva innescato una dura polemica: il comico aveva lamentato l’impossibilità di tirare avanti con 2mila euro al mese. Ora dice: «Sono stato più cicala che formica. E aggiunge: il non lavorare mi potrebbe anche uccidere. cicala, ma i soldi li ho distribuiti a tutti, questo lo posso dire con grande piacere, con orgoglio». Gianfranco D’Angelo ...

Francesco Renga e Baby K al Capodanno 2019 di Firenze in Piazzale MiChelangelo : Francesco Renga e Baby K al Capodanno 2019 di Firenze sono già pronti a portare la loro musica per animare i festeggiamenti del capoluogo toscano pensati per l'ultimo dell'anno. Ancora da rendere ufficiale la presenza dei due artisti sul palco, che sarà annunciata nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento dedicato all'ultimo dell'anno. In questi mesi, Francesco Renga è tornato in studio per lavorare al suo prossimo ...

Il braccio destro di Zingaretti apre al disgelo fra Pd e M5S - pioggia di critiChe : "La primarie possono essere l'innesco di una mobilitazione per rimettere in pista la sinistra e il campo democratico". Lo dice Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio e coordinatore di 'Piazza Grande' di Nicola Zingaretti, al Manifesto. Ma sono le sue parole sui 5 Stelle che accendono la bagarre interna al Pd. "Nella condizione attuale penso che bisogna proporre un disgelo, verificare se ci sono, qua e là nei comuni, e ...

"Big Angelo" - Abdoulaye e monsignore : la Catania Che accoglie : Davanti agli ultimi episodi di cronaca, ai crescenti casi di razzismo, e alla prospettiva che centinaia di migranti per via del Decreto sicurezza si troveranno in strada senza un tetto, monsignor ...

Benedetta Mazza - l’angelo biondo del GF Vip (Che potrebbe anChe vincere) : Benedetta Mazza potrebbe vincere la terza edizione del Grande Fratello Vip? È la domanda che in molti si fanno, alla vigilia della finale del reality condotto da Ilary Blasi (appuntamento lunedì 10 dicembre, su Canale 5). Di puntata in puntata, infatti, le quotazioni della bionda conduttrice sono aumentate, anche tra il pubblico maschile che la sta seguendo (e sostenendo) da casa. L’angelo biondo del GF Vip Benedetta Mazza è la classica ...