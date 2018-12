Champions | Roma | Porto può farle girare la testa

Champions League - quote per il passaggio ai quarti di Juventus e Roma : L'urna di Nyon non è stata fortunata per la Juventus, che dovrà contendersi un posto agli ottavi con i colchoneros di Simeone e Griezmann. La sfida di andata è prevista per il 20 febbraio al Wanda ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Date ottavi Champions - quando giocano Juve e Roma. Europa League - il calendario : Roma-Porto 12 febbraio. Atletico-Madrid-Juve 20 febbraio. Il 29 maggio e l'1 giugno le finali a Baku e Madrid. Ecco tutte le Date delle partite di Champions e Europa League.

Porto-Roma - Ritorno Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Porto-Roma sarà il Ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2019. Dopo aver giocato l’andata all’Olimpico, i giallorossi voleranno in Portogallo per andare a caccia della qualificazione al turno successivo: si preannuncia una partita estremamente complicata per i capitolini che però se la giocheranno a viso aperto contro un avversario rognoso e ostico che in casa si comporta sempre benissimo. Di seguito la data, il ...

Roma-Porto - Andata Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : La Roma affronterà il Porto negli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati nel sorteggio di Nyon e se la dovranno vedere contro la compagine portoghese che sembra essere assolutamente alla portata dei capitolini. I ragazzi di Eusebio Di Francesco potranno giocarsela a viso aperto contro un avversario sempre ostico e rognoso, con una grande esperienza nella massima competizione continentale ma che ...

