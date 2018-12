Champions League | quote per il passaggio ai quarti di Juventus e Roma

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all'Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d'Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Champions ed Europa League : avversarie delle italiane - 17 dicembre 2018 : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Champions ed Europa League: avversarie delle italiane. Genova: inizia la demolizione del Morandi , 17 dicembre 2018,

CEV Volleyball Champions League : gli impegni di Conegliano - Novara e Scandicci : Trasferta in Germania dell’Imoco Volley Conegliano apre martedì la 2^ giornata della fase a gironi. Mercoledì Igor Novara in Bielorussia, giovedì esordio interno per la Savino Del Bene contro il Lodz Si apre con la trasferta in Germania dell’Imoco Volley Conegliano la seconda giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. L’SSC Palmberg Schwerin ospiterà martedì sera le pantere di Daniele Santarelli, ...

Volley : Champions League - Civitanova - Perugia e Modena in campo mercoledì : ROMA - Torna la Champions League che mercoledì 19 dicembre vedrà in campo tutte e tre le formazioni italiane. Previsti a metà gennaio i prossimi appuntamenti con l'ultima giornata di andata. Dopo l'...

Champions League - gaffe social per la Juventus : l’annuncio è sbagliato e i tifosi dell’Atletico Madrid… ringraziano! [FOTO] : Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League la Juventus pubblica l’esito dell’annuncio sui social ma sbaglia il logo dell’Atletico Madrid: i tifosi dei Colchoneros li ringraziano Quest’oggi a Nyon si sono svolti i consueti sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Grande attesa per la Juventus, l’unica delle due italiane in prima fascia, che ha beccato un’avversaria non di certo ...

Volley : Champions League - mercoledì in campo Civitanova - Perugia e Modena : Strizza l'occhio all'Italia, e a Modena in particolare, la formazione guidata dal tri-campione del mondo Andrea Gardini che con la maglia gialla ha vinto uno Scudetto nel 2002, insieme a Cantagalli, ...

Roma - il Porto è l'avversaria degli ottavi di Champions League : l'incubo dei dentro-fuori europei : Due volte contro il Porto in un dentro o fuori: due volte fuori. L'urna di Nyon ha sorriso alla Roma, come confermato da Totti , "siamo stati fortunati", , ma i precedenti sono da brividi contro quei ...

Karlovarsko-Civitanova - Champions League volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Mercoledì 19 dicembre si giocherà Karlovarsko-Civitanova, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La Lube, reduce dalla sconfitta nella finale del Mondiale per Club a cui sono seguite però due vittorie e una sconfitta in campo, è attesa dalla trasferta sul campo della formazione ceca: riflettori puntati sull’esordio di Fefé De Giorgi sulla panchina dei cucinieri, grandi favoriti della ...

Tours-Perugia - Champions League volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Mercoledì 19 dicembre si giocherà Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils, al comando in campionato con un punto di vantaggio su Trento, andranno a caccia di una vittoria contro la formazione francese che è assolutamente alla portata della corazzata guidata da Lorenzo Bernardi: Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic e compagni partiranno con tutti i favori del ...

Modena-Zaksa - Champions League volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Mercoledì 19 dicembre si giocherà Modena-Zaksa Kedzierzyn Kozle, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Canarini, reduci dalla sconfitta in campionato contro Trento, andranno a caccia di un pronto riscatto contro la formazione polacca guidata da Andrea Gardini: si preannuncia una partita davvero molto complicata per i ragazzi di Julio Velasco che vanno a caccia di una vittoria per compiere un ...

I sorteggi di Champions ed Europa League e quel gap che l'Italia deve ancora colmare : Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto negli ottavi di Champions, Rapid Vienna-Inter, Zurigo-Napoli e Lazio-Siviglia nei sedicesimi di Europa League, queste sono le sfide (e gli avversari) uscite dall’urna di Nyon. Da una parte la faccia scura di Pavel Nedved e dall’altra il sorriso sornione di Franc

Psg - maledizione Champions League : altro sorteggio sfortunato : Sono andati in scena i sorteggi di Champions League, due le italiane qualificate agli ottavi: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro l’Atletico Madrid mentre i giallorossi contro il Porto. Ma sono anche tante le partite di grande interesse e che preannunciano spettacolo, soprattutto Liverpool e Bayern Monaco ma anche Manchester United-Psg. Continua la maledizione sorteggio per il club ...

Champions League - tutte le date degli ottavi di finale : Sono andati in scena nelle ultime ore i sorteggi validi per la Champions League, due le squadre italiane in corsa: la Juventus e la Roma. Sfortunata la squadra di Massimiliano Allegri che ha pescato l’Atletico Madrid, un osso durissimo per i bianconeri. La Juve può contare sicuramente su una corazzata ma nella fase a gironi ha dovuto fare i conti con due sconfitte, non saranno concessi nuovi passi falsi. Molto meglio la Roma che ...