Champions League | per la Juve c’è l’Atletico Madrid | la Roma pesca il Porto

Champions League 2019 - il sorteggio degli ottavi : tutti gli accoppiamenti. Sarà Juventus-Atletico Madrid - la Roma pesca il Porto : A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, l’urna svizzera ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le migliori sedici squadre d’Europa hanno così conosciuto quali saranno le avversarie che dovranno affrontare tra febbraio e marzo nelle consuete sfide in andata e ritorno che spalancheranno le porte sui quarti ...

Sorteggio Champions League : sarà Atletico-Juventus e Roma-Porto : Sorteggio Champions League LIVE – Ecco il quadro completo del Sorteggio di Champions League valido per gli ottavi di finale. sarà -Juventus e Roma-. Un doppio impegno complicato per le italiane, ma grande ottimismo. Ecco il quadro completo: Schalke 04- Manchester City Atletico Madrid-Juventus Manchester United- PSG Tottenham-Borussia Dortmund Lione-Barcellona Roma-Porto Ajax-Real Madrid Liverpool-Bayern Monaco […] L'articolo ...

Sorteggio Ottavi Champions League 2019 : la data e come vederlo in tv. Le possibili avversarie e gli incroci per Juventus e Roma : Lunedì 17 dicembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Sarà l’urna di Nyon a definire gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta, le migliori 16 squadre d’Europa si daranno battaglia con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza. L’Italia sarà presente con Juventus e Roma dopo le ...

Champions League 2019 : il sorteggio degli ottavi di finale in diretta su Sky - Rai e Eurosport : sorteggio Champions League Superata la fase a gironi con il sogno infranto di avere quattro squadre italiane ancora in corsa, questa mattina alle 12.00 si procede con il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che stabilirà le prossime avversarie in campo europeo di Juventus e Roma. La cerimonia, come da tradizione, va in scena all’Uefa Head Quarter di Nyon, in Svizzera, e sarà trasmessa in diretta tv. Ad accendersi sul ...

