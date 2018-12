Champions League | la Juve trova l' Atletico La Roma trova il Porto

Atletico Madrid-Juventus - Andata Ottavi Champions League 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i bianconeri sono stati molto sfortunati nel sorteggio e l’urna di Nyon ha consegnato la peggiore avversarie possibile. I Campioni d’Italia, che puntano ad alzare al cielo il trofeo dopo aver perso due finali negli ultimi anni, saranno chiamati a una vera e propria impresa contro la compagine spagnola che insegue il sogno di ...

Sorteggio Champions League : sarà Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto : Sorteggio Champions League LIVE – Ecco il quadro completo del Sorteggio di Champions League valido per gli ottavi di finale. sarà -Juventus e Roma-. Un doppio impegno complicato per le italiane, ma grande ottimismo. Ecco il quadro completo: Schalke 04- Manchester City Atletico Madrid-Juventus Manchester United- PSG Tottenham-Borussia Dortmund Lione-Barcellona Roma-Porto Ajax-Real Madrid Liverpool-Bayern Monaco […] L'articolo ...

Sorteggio Champions League - le avversarie delle italiane : la Juventus rischia grosso - la Roma alla pari contro il Porto : Sorteggio Champions League – Sono andati in scena i sorteggi di Champions League, urna dai due volti per le squadre italiane. Sfortuna per la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha pescato l’Atletico, l’avversario sicuramente più pericoloso dopo il Liverpool. Si tratta di un avversario pericolosissimo quello spagnolo, l’allenatore Simeone non ha sicuramente bisogno di presentazioni. L’Atletico è una ...

Champions League - Juventus-Atletico Madrid e Roma-Porto agli ottavi : L’urna di Nyon è agrodolce per le squadre italiane. La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League, mentre il sorteggio è stato più fortunato per la Roma, inserita in seconda fascia, che ha pescato il Porto. La squadra di Massimiliano Allegri se la dovrà vedere contro gli uomini del Cholo Simeone, giocando fuori casa la gara d’andata (in programma il 12/23 e 19/20 febbraio) e quella di ...

Sorteggio ottavi Champions League : Juve-Atletico Madrid - Roma-Porto : Saranno l'Atletico Madrid e il Porto gli avversari di Juventus e Roma negli ottavi di Champions League. Questo l'esito del Sorteggio effettuato a Nyon.La gara d'andata per i bianconeri si giocherà in Spagna fra il 12 e il 20 febbraio, ritorno all'Allianz Stadium fra il 5 e il 13 marzo. Il primo match della sfida dei giallorossi con i lusitani invece, si giocherà all'Olimpico fra il 12 e il 20 febbraio, con ritorno in Portogallo fra ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del prinmo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

AVVERSARIO ROMA / Ottavi UEFA Champions League - sorteggi : il dolce ricordo con il Barcellona - anche se... : Avversaria ROMA, Ottavi Champions League, il sorteggio: chi contro i giallorossi? Scopriamo insieme la possibile avversarie dei capitolini

Sorteggio Uefa Champions League 2018 ottavi streaming video e tv : tutto pronto - si comincia! : Diretta Sorteggio ottavi Champions League, info streaming video e tv: stiamo per conoscere tutti gli accoppiamenti e le avversarie di Juventus e Roma.

Champions League - per la Juve c’è l’Atletico Madrid : la Roma pesca il Porto : Sorteggio ottavi Champions League live, ecco quali saranno le avversarie di Juventus e Roma negli ottavi di finale della Champions League 2018/19. L'articolo Champions League, per la Juve c’è l’Atletico Madrid: la Roma pesca il Porto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League 2019 - il sorteggio degli ottavi : tutti gli accoppiamenti. Sarà Juventus-Atletico Madrid - la Roma pesca il Porto : A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, l’urna svizzera ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le migliori sedici squadre d’Europa hanno così conosciuto quali saranno le avversarie che dovranno affrontare tra febbraio e marzo nelle consuete sfide in andata e ritorno che spalancheranno le porte sui quarti ...

Sorteggio Champions League : sarà Atletico-Juventus e Roma-Porto : Sorteggio Champions League LIVE – Ecco il quadro completo del Sorteggio di Champions League valido per gli ottavi di finale. sarà -Juventus e Roma-. Un doppio impegno complicato per le italiane, ma grande ottimismo. Ecco il quadro completo: Schalke 04- Manchester City Atletico Madrid-Juventus Manchester United- PSG Tottenham-Borussia Dortmund Lione-Barcellona Roma-Porto Ajax-Real Madrid Liverpool-Bayern Monaco […] L'articolo ...

Champions League - i sorteggi La Diretta dalle 12 Juventus e Roma alla finestra : Juventus in prima fascia, Roma in seconda. E' questa al momento l'unica certezze delle due squadre italiane che tra poco conosceranno il nome della propria avversari negli ottavi di finale di...

Champions League - i sorteggi La Diretta dalle 12 Juventus e Roma alla finestra : Juventus in prima fascia, Roma in seconda. E' questa al momento l'unica certezze delle due squadre italiane che tra poco conosceranno il nome della propria avversari negli ottavi di finale di ...

I sorteggi di Champions League in diretta : I sorteggi degli ottavi di finale iniziano a mezzogiorno, con la Serie A rappresentata da Juventus e Roma