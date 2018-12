CESARE BATTISTI LATITANTE IN BRASILE Ultime notizie | 20 foto con travestimenti | prossime

Chi è CESARE BATTISTI - il terrorista e assassino sempre protetto dai potenti : Il rapinatore e killer, diventato poi scrittore di successo, è scappato dall'Italia 36 anni fa. Ora è stato ordinato il suo arresto in Brasile, primo passo per l'estradizione promessa dal nuovo presidente Bolsonaro. Ecco chi è il terrorista pluri-omicida

CESARE BATTISTI - polizia brasiliana diffonde 20 identikit : “Attenzione - potrebbe essere travestito così per sfuggire all’arresto” : Venti possibili identikit di Cesare Battisti sono stati diffusi dalla polizia federale brasiliana, che dà la caccia all’ex terrorista italiano per il quale è stato firmato un ordine d’arresto e sono partite le procedure per l’estradizione. Ma poco prima dei due passi ufficiali da parte del governo per la sua cattura, Battisti è scomparso ed è irrintracciabile da diversi giorni. Le foto – presenti sul sito della polizia ...

CESARE BATTISTI nuovamente latitante : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Agenti italiani in Brasile per riportare in Italia CESARE BATTISTI : è ancora latitante : A Cananeia, dove risiede abitualmente, non lo vedono dal 28 ottobre, da quando Jair Bolsonaro ha vinto le elezioni presidenziali in Brasile. I vicini: "Veniva tutti i giorni, prendeva una birra e leggeva il giornale. Era inquieto".Continua a leggere

E così CESARE BATTISTI diventa Adriano Sofri : gaffe del senatore leghista Pepe : L'esponente del Carroccio confonde il terrorista dei Pac con il fondatore di Lotta Continua...e i colleghi lo applaudono

