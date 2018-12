ilfattoquotidiano

: Cascina, Ceccardi sulla ruspa: 'Missione compiuta, demolito il campo rom' - LegaSalvini : Cascina, Ceccardi sulla ruspa: 'Missione compiuta, demolito il campo rom' - LegaSalvini : Demolito il campo rom di Navacchio, Ceccardi: 'Missione compiuta, forza ruspa' - italianaradio1 : Cascina, Ceccardi (Lega) demolisce campo rom ed esulta su Facebook: “Forza ruspa” Don Cecconi: “Minori lasciati per… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Sorride felice e indica con il pollice il segno della vittoria. Susanna, la “Salvini in gonnella” come l’hanno ribattezza in Toscana, si fa fotografare sulla ruspa che ha demolito unrom a Navacchio, comune di. Dove la Pasionaria leghista è sindaca da due anni. Appena eletta a sorpresa in uno dei comuni più rossi della Regione promise che avrebbe demolito i campi rom. “Ci siamo riusciti, siamo stati di parola”, dice la, in una giornata e ventosa, mentre sui monti Pisani cade la prima neve. E proprio don Antonio Cecconi, il parroco di quei monti, per la precisione di Calci, osserva dolente: “Nei lager nazisti accanto alle baracche di ebrei, omosessuali, dissidenti politici c’è ne erano anche quelle dei rom”.Don Cecconi non è un prete incendiario, è stato ai vertici della Caritas nazionale e vicario della diocesi di Pisa, ma ...