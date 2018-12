Carrarese | Gemignani | “stadio riaperto ma adesso bisogna finire i lavori”

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) “Siamo riusciti a riaprire lo stadio per il momento pero’ in questi 60 giornii lavori come sono stati prescritti. Siamo nel frattempo arrivati a questo risultato positivo, ringraziamo il presidente della Lega Pro, Ghirelli, come abbiamo ringraziato il prefetto, il questore, il comandante ed il vice comandante dei vigili del fuoco di Carrara, ed il procuratore della Repubblica. Ovviamente ringrazio i nostri tifosi e le ditte che si sono adoperate peri lavori allo stadio in tempo per far si’ che si potesse riaprire lo stadio”. Sono le parole di Alberto, dirigente della, parlando a margine dei lavori dell’assemblea di Lega Pro in corso di svolgimento a Firenze. “Lo sfogo della scorsa settimana di Silvio Baldini? Il mister e’ una persona molto amata a Carrara, e quando lui parla, le sue parole hanno ...