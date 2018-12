Carovana migranti | bambini marchiati con numero sul braccio al confine tra Usa e Messico

Carovana migranti - bambina muore disidratata al confine USA - Sky TG24 - : Secondo il Washington Post la piccola arrivava dal Guatemala. L'episodio potrebbe riaccendere le polemiche sul trattamento dei migranti al confine e sui centri di accoglienza

Carovana dei migranti - bimba di sette anni muore disidratata al confine Usa : era sotto la custodia delle autorità : Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico. La bimba è morta per disidratazione e stanchezza. Lo riporta il Washington Post, ...

Migranti : donne Carovana - sciopero fame per accelerare asilo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Carovana migranti prova a superare il confine fra Messico e Usa : I migranti partiti dal Centroamerica tentano di passare il confine fra Messico e Stati Uniti. Centinaia di persone hanno abbandonato la marcia pacifica per provare a superare la barriera metallica che ...

Carovana migranti - Trump : “Se necessario chiudiamo confine in modo permanente. Ora il Messico li rimpatri - sono criminali” : “Chiuderemo il confine” con il Messico “in modo permanente, se necessario”. Il giorno dopo l’assalto tentato da gruppi di migranti della Carovana proveniente dal centro America al confine vicino Tijuana per entrare negli Stati Uniti, Donald Trump torna a puntare il dito contro Città del Messico e invita il Congresso a elargire i fondi per la realizzazione del muro. Le autorità messicane “dovrebbero rimpatriare ...

Gli Stati Uniti respingono i migranti della Carovana : Sono Stati arreStati quarantadue migranti che hanno cercato di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti domenica scorsa. Tuttavia, il capo della polizia di frontiera Rodney Scott precisa alla Cnn che "molte persone sono riuscite a oltrepassare la dogana". Circa 500 migranti hanno cercato di

La polizia americana spara proiettili di gomma e gas sulla Carovana dei migranti al confine : Alcune centinaia di migranti centroamericani, tra cui molte donne e bambini, hanno provato ieri a varcare il confine tra Messico e Stati Uniti. L'esercito e le guardie di confine statunitensi hanno risposto con gas lacrimogeni e pallottole di gomme. La ‘carovana dei migranti' è partita il mese scorso dall'Honduras e durante il viaggio sono già oltre 7mila le persone che cercano di entrare negli Usa. Il presidente Trump ha minacciato l'uso di ...

Carovana dei migranti - tensione al confine. La polizia Usa prova le cariche : ... Guatemala e Honduras, dove la violenza delle bande ha alimentato alcuni dei più alti tassi di omicidi nel mondo.

Trump contro la Carovana dei migranti dal Messico : “Se necessario usare la forza letale” : Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare la carovana dei migranti che dal sud America ha raggiunto la città messicana di Tijuana. Ha spiegato che se sarà necessario le truppe Usa inviate al confine col Messico “useranno la forza letale per fermare i migranti che cercheranno di entrare nel Paese”.Continua a leggere

Trump pronto all'uso di «forza letale» contro la Carovana di migranti dal Messico : Trump è pronto all'uso della forza pur di fermare la carovana di migranti al confine con il Messico. Le truppe Usa inviate dal Presidente degli Stati Uniti «se sarà...

Trump pronto all'uso di 'forza letale' contro la Carovana di migranti dal Messico : Trump è pronto all'uso della forza pur di fermare la carovana di migranti al confine con il Messico . Le truppe Usa inviate dal Presidente degli Stati Uniti 'se sarà necessario useranno la forza ...

Carovana migranti - un racconto sul campo - : La Carovana dei migranti partita dall'Honduras è arrivata a Tijuana, ad un passo dal confine con gli Stati Uniti. Siamo andati tra di loro.

Carovana migranti - la sfida del giudice Usa : Trump non può negare asilo - : Bloccato il provvedimento che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per le persone che attraversano illegalmente il confine sud. Accolto il ricorso, dopo l'ordine emesso dal presidente in ...

Carovana migranti - Trump : "Tornate a casa" : "Go home!", scrive Donald Trump su Twitter. Ce l'ha con la Carovana di migranti che dall'America centrale vuole entrare negli Stati Uniti. "Tornate a casa", tuona il presidente Usa. Ieri nella città messicana di Tijuana la Carovana si è scontrata con la polizia schierata in assetto anti sommossa. Sventolando bandiere messicane, cantando l"inno nazionale e gridando "fuori, fuori!" centinaia di persone si sono raccolte per protestare vicino al ...