ilfattoquotidiano

: RT @FramariaTedesco: Il mio nuovo contributo per il Fatto - ilfattoblog : RT @FramariaTedesco: Il mio nuovo contributo per il Fatto - ilfattoblog : 'Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime. Ma secondo me non è stato un 'grande errore'' [LEGGI:… - MPenikas : FQ: Caro elettore di sinistra che hai votato M5s, ora sei deluso ma non è stato un errore -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Ha ragione quell’del centroche hail M5s e che ha scritto qualche giorno fa un tweet per fare, dice lui, outing (sic, sarebbe “coming-out”)? Sono stati un’enorme delusione? Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime e finora il topolino partorito è pure parecchio bruttino e informe. Ha ragione di sostenere di aver fatto un grande? Sì e no. Sorvolerò sull’uso propagandistico di unda parte della stampa, rimandando a un ficcante tweet di Selvaggia Lucarelli, la quale scrive “Caspita. Un tizio scrive ‘mi sono pentito di aver5 stelle’ e diventa: a) notizia; b) un trionfo per mille like; c) nuovo leader del Pd’”. E provo invece a spiegare perché èe non èun “grande”.Caspita. Un tizio scrive “mi sono pentito di aver5 stelle” e diventa a) notizia b) un trionfo” ...