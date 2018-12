Carabiniere aggredito a Trastevere | il ministro Trenta gli conferisce un encomio

Calabria : solidarietà a Carabiniere aggredito a Roma : Roma – “Piena solidarietà al carabiniere aggredito tra giovedì e venerdì a Roma da un gruppo di ultras. Ci auguriamo che quanto prima i responsabili di questo gesto inqualificabile vengano identificati e raggiunti da una punizione esemplare”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria . “È indispensabile che si lavori a tutti i livelli per ripristinare il principio d’autorità e per far valere il senso del rispetto che è ...

Parla il Carabiniere aggredito a Trastevere per aver difeso un tifoso tedesco : «Ho fatto solo il mio dovere» Il video : In un filmato gli insulti e il lancio di oggetti da parte di uomini incappucciati al militare che viene anche colpito da una bottigliata alla testa. L’uomo, intervenuto per proteggere un tifoso tedesco, impugna la pistola e non spara. Il comandante generale: «Ha pensato all’incolumità di tutti». La solidarietà di Salvini, Di Maio e Trenta