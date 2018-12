Capodanno Firenze Concertone con Renga a Baby K

Capodanno a Firenze in Piazzale Michelangelo con Francesco Renga e Baby K : Il concerto di Capodanno 2019 al Piazzale Michelangelo di Firenze avrà come protagonisti i cantanti Francesco Renga e Baby K. Organizzato dal Comune di Firenze e da Radio Bruno, l'evento musicale di San Silvestro sul belvedere fiorentino si svolgerà quest'anno per la terza volta consecutiva. L'ingresso alla piazza fiorentina più famosa sarà libero e possibile a partire dalle ore 21:00. Il veglione canoro di fine anno rappresenterà uno degli ...

