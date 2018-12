Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Champions League 2018 - Calendario sorteggi e fasi : Conosceremo gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League lunedì 17 dicembre: il sorteggio di Nyon, a partire dalle 12, diretta su Sky Sport 24, sul live blog di SkySport.it e la app Sky Sport, ci svelerà le otto sfide tra le sedici regine d'Europa. Agli ottavi di finale non ci potranno essere incroci tra squadre che hanno già condiviso il gruppo nella fase a gironi, né tra squadre ...

Champions League oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Programma e Calendario (12 dicembre) : oggi (mercoledì 12 dicembre) si svolgeranno le restanti otto partite valide per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio. Le sfide odierne decreteranno le classifiche dei gruppi dall’E all’H e avremo quindi il quadro completo delle squadre qualificate per gli ottavi di finale. Le due italiane in campo oggi sono già qualificate: alle 18.55 la Roma affronterà in trasferta il Viktoria Plzen in un Gruppo G in ...

Champions League oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Programma e Calendario : oggi martedì 11 dicembre si giocano otto partite valide per la sesta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio, si conclude la fase a gironi per quattro gruppi e avremo delineato il quadro delle formazioni qualificate agli ottavi di finale. Due squadre italiane si giocano il tutto per tutto: l’Inter affronterà il PSV Eindhoven a San Siro e deve fare più punti di quelli che il Tottenham farà contro il Barcellona se vorrà passare ...

Calendario Champions League calcio - gli orari delle partite della settimana. Come vederle in tv e streaming : Martedì 11 e mercoledì 12 dicembre si disputerà la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio, al termine di questa due giorni di grande calcio internazionale conosceremo quali saranno le migliori 16 squadre d’Europa che si saranno qualificate agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Juventus e Roma sono già certe del passaggio ...

