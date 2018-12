Calciomercato invernale – Cosa ne pensano gli italiani? Da Modric a Pogba | passando per

Il punto di William Hill sul Calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...

Calciomercato Milan - i nomi al vaglio per la sessione invernale : trattative 'vecchie' e possibili novità : Calciomercato Milan, il ds del club Leonardo sta vagliando alcune piste per quanto concerne la sessione di gennaio: tutti i dettagli Calciomercato Milan , il ds rossonero Leonardo ha fatto un po' di ...

Calciomercato Milan - i nomi al vaglio per la sessione invernale : trattative “vecchie” e possibili novità : Calciomercato Milan, il ds del club Leonardo sta vagliando alcune piste per quanto concerne la sessione di gennaio: tutti i dettagli Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo ha fatto un po’ di chiarezza sulle mosse del club in vista della sessione di mercato di gennaio. Ci sono diversi punti dai quali partire relativamente all’intervista rilasciata ieri da Leonardo. In primis Ibrahimovic non arriverà al Milan, una certezza ...

Matteo Darmian medita il ritorno in Italia : il Calciomercato invernale si accende : Matteo Darmian sta pensando di tornare in Italia per riconquistare un posto da titolare ed anche la convocazione in Nazionale “Sono orgoglioso di giocare per il Manchester United, uno dei più grandi club al mondo. L’Italia mi manca, ma al momento sono concentrato sulla squadra“. Sono le parole di Matteo Darmian, rilasciate ai microfoni di SkySport. Il difensore del Manchester United, da diverse sessioni di mercato medita ...

Lazio - Igli Tare annuncia cessioni nel Calciomercato invernale : Lazio, Igli Tare si appresta a sfoltire la rosa di Inzaghi accontentando coloro i quali hanno espresso la voglia di giocare con più frequenza “Prenderemo in considerazione le situazioni di chi vuole giocare di più, cercheremo di accontentarli a gennaio. Per il resto di mercato non è il momento di parlarne“. Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Skysport della sessione di mercato che sta per iniziare. Tra i ...

Calciomercato - Gattuso annuncia il primo rinforzo invernale : “Arriverà tra 12-13 giorni” : Il mese di gennaio è sempre più vicino e con esso anche la sessione invernale di Calciomercato. Tra le squadre italiane, l’unica che sembrerebbe aver messo a segno un colpo è il Milan. I rossoneri, infatti, hanno praticamente chiuso per l’arrivo di Lucas Paquetà. Per bocca di Gattuso, il talentuosissimo centrocampista brasiliano arriverà a Milanello tra poco meno di due settimane. Paquetà al Milan: Gattuso conferma l’arrivo ...

Calciomercato Torino - l’ultima idea per il centrocampo : Petrachi si muove in vista della sessione invernale : Torino, Petrachi ed Urbano Cairo sondano il mercato in vista della sessione di gennaio che è alle porte: le novità in casa granata José Machin è finito nel mirino del Torino di Urbano Cairo. Il patron, granata ed il fido Petrachi, avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Pescara che tanto bene sta facendo in questa annata in serie B. Secondo Tuttosport, il club granata sarebbe in procinto di presentare un’offerta già nella ...