Calcio a 5 | Serie A 2018-2019 | Came Dosson-Lynx Latina 5-1 | dominio dei veneti nel

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A : Girelli-Cernoia tandem vincente - Bonetti creatività al potere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS): Devastante: questo l’aggettivo per definire la punta bianconera. Due inzuccate e due gol di pregevole fattura che hanno permesso alla ...

Calciomercato Manchester United - l’obiettivo numero uno degli inglesi gioca in Serie A : Nel calderone pieno di problemi del Manchester United di quest’anno, uno di questi riguarda la tenuta difensiva della squadra di Mourinho. Così la società sta pensando a come migliorare il reparto a protezione di De Gea e una delle opzioni porta proprio alla Serie A. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che rappresenta il vero obiettivo numero 1 in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riferisce il SUN, Jose Mourinho avrebbe ...

Serie A - l’ultima frontiera del Calcio spezzatino è il posticipo del martedì. Ma almeno il Milan respirerà l’aria di Coppa : In principio fu il posticipo: domenica 29 agosto 1993, ore 20.30, Lazio-Foggia 0-0, la prima partita in pay-tv nella storia della Serie A, una rivoluzione. Poi è arrivato l’anticipo del sabato sera, ed è diventato subito un grande classico. Quindi è stata la volta delle partite alle 18, gustoso antipasto dei big match. Una decina d’anni fa per accontentare gli asiatici si sono inventati l’anticipo di mezzogiorno: tante proteste, di mogli e ...

Albalonga (Calcio - serie D) - magic moment Magliocchetti : «Due gol in quattro giorni? Sono felice» : Roma – L’Albalonga continua a vincere e a salire in classifica. La squadra azzurra (a braccetto con Aprilia e Monterosi) ha scavalcato anche l’Avellino e si è issata al quarto posto in classifica dopo il bel successo interno per 3-1 sul Cassino. La sfida è stata aperta da un’autentica magia di Corsetti, poi è arrivato il raddoppio di Succi (al rientro dopo un mese e ingiustamente espulso nel secondo tempo) e infine il tris di Matteo ...

Calendario Serie A Calcio - si gioca anche durante le feste di Natale! Programma date e orari delle partite - come vederle in tv e streaming : La Serie A 2018-2019 non va in vacanza. Quest’anno infatti le ultime tre giornate del girone di andata del massimo campionato nazionale di calcio si giocheranno durante le festività natalizie, mentre la pausa invernale sarà spostata nella prima parte del mese di gennaio. Si comincia quindi sabato 22 dicembre con 17a giornata, si prosegue mercoledì 26 dicembre con la 18a giornata e si chiude sabato 29 dicembre con la 19a giornata. Il ...

Calcio - i migliori italiani della 16°a giornata di Serie A. Domenico Berardi trascina il Sassuolo - Quagliarella non perde il vizio del gol : La sedicesima giornata di Serie A ci ha lasciato molti gol, emozioni ed una capolista solitaria, che risponde al nome della Juventus, capace di sconfiggere il Torino del derby della Mole. Buone anche le prestazioni degli italiani, che hanno lanciato molti segnali al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le migliori prestazioni dei calciatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Juventus sbanca la Dacia Arena - bianconere in vetta alla classifica : Nel posticipo domenicale della decima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A è la Juventus di Rita Guarino che può esultare. Le bianconere si sono imposte con il punteggio di 2-0 alla Dacia Arena di Udine contro il Tavagnacco. Le marcature sono state messe a segno entrambe da Cristiana Girelli, autrice di una grande partita. Una doppietta che ha permesso alla Vecchia Signora di conquistare la vetta della classifica generale, a ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della decima giornata : Dopo il pareggio del Milan in casa contro l'Atalanta, la Juventus di Rita Guarino sapeva di avere la chance di superare proprio le rossonere alla guida della classifica. Alla Dacia Arena di Udine le ...

Serie A Calcio - i risultati di oggi (16 dicembre) : Sassuolo - Sampdoria - Fiorentina vincono e si rilanciano : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio valide per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, precedute dal pareggio a reti bianche tra SPAL e Chievo nel lunch match e in attesa di Cagliari-Napoli e Roma-Genoa che chiuderanno questa domenica. Sassuolo, Sampdoria, Fiorentina hanno vinto e si sono portate rispettivamente in sesta, settima, ottava posizione divise tra loro da appena un punto. Le tre formazioni si confermano in piena ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Calcio d’inizio su tutti i campi : FIORENTINA-EMPOLI 0-0 LIVE Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Norgaard, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Stefano Pioli Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Traore, Bennacer, Antonelli; La Gumina, Caputo. All. Giuseppe Iachini FROSINONE-SASSUOLO 0-0 LIVE Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chisbah, Maiello, Beghetto; ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Spal-Chievo 0-0 - le squadre non si fanno male nel lunch match : Non si fanno male Spal e Chievo nel lunch match della sedicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio. Tanta noia, poche opportunità (le migliori per gli ospiti) e un punto che muove la classifica per entrambe: i 90′ si chiudono sullo 0-0. I padroni di casa possono uscire soddisfatti, i clivensi meno, visto il gioco espresso e, soprattutto, vista la situazione in classifica: quinto pareggio consecutivo (da sottolineare però il buon ...

Pagelle/ Torino-Juventus - 0-1 - : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : Pagelle Torino-Juventus , 0-1, : Fantacalcio, i voti del derby della Mole, valevole per la 16giornata di Serie A. Con la firma di Cristiano Ronaldo.

Serie A Calcio oggi - tutte le partite di oggi. Gli orari e come vederle in tv e diretta streaming. Il programma completo : Dopo i due anticipi di ieri e in attesa dei posticipi di domani e dopodomani, sei partite sono in programma oggi, domenica 16 dicembre, per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Si comincia alle ore 12.30 con la sfida salvezza tra Spal e Chievo. Tre partite come di consueto alle ore 15.00: il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, il match fra Frosinone e Sassuolo e l’incontro tra Sampdoria e Parma. Alle ...

Calendario Serie A Calcio oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto le vittorie Inter e Juventus, rispettivamente contro l’Udinese a San Siro e nel derby della Mole contro il Torino, sono sei le partite in programma quest’oggi, domenica 16 dicembre, valide per la 16esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Si comincia dal lunch-match delle 12.30 tra SPAL e Chievo, un confronto che mette in palio punti salvezza importanti, soprattutto per ...