Cairo | ' Var? Torino penalizzato come Genoa e Roma'

Cairo : Rizzoli sulla Var fa quel che può : ANSA, - MILANO, 4 DIC - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, difende l'operato del designatore arbitrale Nicola Rizzoli, dopo le polemiche sul mancato utilizzo della Var in Roma-Inter, in occasione ...

Var - Cairo : “Problema protocollo da sensibilizzare a livello internazionale” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto alla trasmissione Palla al centro di Radio Rai per parlare dei problemi del Var. Ecco il suo pensiero: “Quando parlavo qualche mese fa della Var sembrava che lo facessi ‘pro domo mea’, in realtà vedevo già come nell’utilizzo non così continuo ci potessero essere dei problemi. Sembrava una questione detta a favore del Torino, invece il mio era un intervento a ...

Torino - Cairo : 'Var? Cambiare le cose per avere maggiore omogeneità' : S ono le parole del presidente granata Urbano Cairo , intervenuto oggi ai microfoni di 'Radio Rai 1 Sport'. Oggi il Torino compie 112 anni dalla fondazione, 'e presto vorrei organizzare una bella ...

Cairo : “Var? Andrebbe utilizzato di più dagli arbitri” : “Utilizzo del Var in Serie A? Penso che ci debba essere una consultazione più frequente del Var, un po’ quello che succedeva l’anno scorso quando il Var andò molto bene. Penso che si possa trovare una mediazione sotto questo punto di vista. So che dipende dai protocolli internazionali, non si tratta di qualcosa che si può decidere da soli in Italia, quindi mi rendo conto che ci sono dei protocolli che vanno rispettati e ...

Torino - Cairo : “con la Var equa eravamo in zona Champions” : ”Con una Var equa il Torino avrebbe qualche punto in più e sarebbe in zona Champions”. Ne è convinto il presidente granata, Urbano Cairo. ”Non pensiamo alla Var e al passato – rimarca Cairo, a margine della presentazione del 102esimo Giro d’Italia -, mi è piaciuta la capacità di reazione della squadra come contro la Fiorentina”. Sulla squalifica di una giornata per Mazzarri, Cairo spegne subito la ...

Torino - Cairo : “con la Var equa eravamo in zona Champions” : ”Con una Var equa il Torino avrebbe qualche punto in più e sarebbe in zona Champions”. Ne è convinto il presidente granata, Urbano Cairo. ”Non pensiamo alla Var e al passato – rimarca Cairo, a margine della presentazione del 102esimo Giro d’Italia -, mi è piaciuta la capacità di reazione della squadra come contro la Fiorentina”. Sulla squalifica di una giornata per Mazzarri, Cairo spegne subito la ...

Cairo : "Con la Var equa il Toro sarebbe in zona Champions" : ''Con una Var equa il Torino avrebbe qualche punto in più e sarebbe in zona Champions''. Ne è convinto il presidente granata, Urbano Cairo. ''Non pensiamo alla Var e al passato - rimarca Cairo, a ...

Torino - Cairo sull’inchiesta di Report e sul Var : “Servono doppie scuse della Juve - la tecnologia va utilizzata meglio” : Il presidente del Torino Urbano Cairo, ospite di Rai Radio 1 Sport, si è pronunciato in merito all’inchiesta di Report sulla Juventus, che ha svelato come i tifosi bianconeri siano riusciti a fare entrare allo stadio degli striscioni sulla tragedia di Superga: “In merito a ciò che ‘Report’ ci ha mostrato sugli striscioni riguardanti Superga, ho sentito telefonicamente Agnelli che mi ha detto di essersi già scusato ...

Torino penalizzato dal Var : arriva una singolare “proposta” del presidente Cairo : Torino ancora a gamba tesa sul Var, il patron granata Urbano Cairo fa eco al suo tecnico Mazzarri ed avanza una proposta per migliorare lo strumento Il Torino lamenta da inizio anno un trattamento di sfavore da parte della classe arbitrale, con precise critiche giunte da Mazzarri e dal patron Cairo in merito all’utilizzo del Var. A tal proposito è giunta adesso una proposta da parte proprio di Urbano Cairo, per modificare ...

Torino - Cairo avanza una proposta : "Var a chiamata da parte del capitano" : "Purtroppo in queste prime 10 partite abbiamo avuto 5 gare in cui ci sono stati episodi che ci hanno penalizzato, per questo abbiamo sottolineato questi casi. Per noi è importante avere un trattamento ...

Tony Cairoli sfida Rossi : 'Voglio arrivare al decimo titolo prima di Valentino' : Spero io, ma ha tutte le carte in regola per farcela, solo che lì la moto conta molto e da noi il pilota fa più la differenza ha scherzato il campione di motocross nel Festival dello Sport di Trento -...

Messina Street Food Fest - domani il taglio del nastro : ecco tutte le prelibatezze e i piatti da provare a Piazza Cairoli [FOTO] : L'evento si annuncia come un gustoso viaggio nel mondo del più tipico Street Food messinese e siciliano con tante novità italiane e internazionali. Ognuno dei 40 partecipanti a proporrà una pietanza ...

Torino - Cairo polemico sul Var : “Assurdo non usarlo - ci mancano 3 punti” : Il presidente del Torino Urbano Cairo non ha metabolizzato alcuni episodi che a suo dire avrebbero tolto dei punti alla sua squadra: “Mi fa arrabbiare che gli arbitri non usino la Var. È assurdo che ci sia la Var e non la utilizzino. A me convinceva la Var, ero contento della sua introduzione anche se inizialmente fummo penalizzati, ma era uno strumento nuovo che andava conosciuto. Se dopo un anno siamo ancora qui, con ...

Cairo : 'Se avessero utilizzato il Var - il Torino sarebbe da Champions. Ljajic ha voluto la cessione e su Lazzari...' : Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto alla trasmissione 'Radio Anch'io lo Sport' su Radio Uno , toccando diversi argomenti: ' Il Torino mi soddisfa , ovvio tutto è migliorabile, ma abbiamo 12 punti e siamo a 3 punti dalla Champions . Abbiamo avuto 4 partite in cui ci hanno ...