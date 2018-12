Cagliari | non solo Soriano | spunta un fantasista del Chievo

Cagliari-Napoli - Maran : “Non so se ci fosse il fallo sulla punizione del gol” : CAGLIARI NAPOLI, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della sconfitta contro il Napoli: “Il rammarico sta nel non aver portato a casa un risultato positivo. Abbiamo dato tutto, facendo la partita che volevamo. Abbiamo creato con coraggio, senza concedere neanche più di tanto […] L'articolo Cagliari-Napoli, Maran: “Non so se ci fosse il fallo sulla ...

Cagliari - Pisacane : 'Non possiamo abbassare i ritimi - da napoletano...' : Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, dopo il duplice fischio del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: 'Bisogna fare altri 45 minuti ad alta intensità e non abbassare i ritmi, il Napoli è bravo in velocità. Per me è una partita come le altre, da napoletano fa un certo effetto, ma ora sono a ...

Infortunio Mario Rui - il portoghese non convocato per Cagliari : Infortunio Mario Rui – Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha affermato come per domani non potrà contare sulle prestazioni di Mario Rui, fermato ieri da una contrattura. Il problema muscolare ha impedito al terzino di allenarsi anche oggi, quindi lo staff tecnico ha deciso di non convocarlo per il match della “Sardegna Arena” contro il Cagliari. È verosimile che Mario Rui rientri ...

Di Marzio : 'Ottavi di Champions persi a Belgrado. Cagliari? Non è Anfield' : Gianni Di Marzio , allenatore, è stato intervistato oggi su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per parlare delle dinamiche che hanno portato il Napoli fuori dalla Champions e del possibile contraccolpo che potrebbero subire gli azzurri. Queste le sue parole sintetizzate dalla ...

Primavera - Milan-Cagliari 1-2 : il gol di Maldini jr non basta - rossoneri penultimi : La Primavera del Milan non riesce a uscire dal tunnel imboccato da qualche settimana a questa parte. Nel posticipo dell'undicesima giornata del campionato Primavera 1, i rossoneri finiscono ancora una ...

Roma - squadra in ritiro dopo il pari con il Cagliari : Di Francesco però non rischia la panchina : La società giallorossa ha optato per il ritiro dopo il pari con il Cagliari, Di Francesco al momento non rischia la panchina dopo la vittoria sfumata negli ultimi minuti di gioco ieri sera a Cagliari, la Roma ha disposto il ritiro per preparare la trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria dove lavoreranno in vista della sfida in programma mercoledì in Repubblica ...

Cagliari-Roma - le pagelle : Schick è un flop. Cristante - non solo gol : dal nostro inviato CAGLIARI Buchi al centro, anemia in attacco. Si salvano in pochi. OLSEN 6 Il vento gli spettina qualche pallone insidioso, la parata in uscita su Farias e quella su Faragò firmano ...

Cagliari-Roma - Di Francesco : “Non puoi prendere gol così” : Cagliari-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato del pareggio contro il Cagliari: “Io credo che la squadra vista in campo per 70′ voleva chiudere la partita, ma mi arrabbio per determinate situazioni. Non voglio nemmeno parlare di tattica, oggi ci sono dei […] L'articolo Cagliari-Roma, Di Francesco: “Non puoi prendere gol ...

Fantacalcio - Cagliari-Roma : è gol di Kolarov e non autogol di Cerri : La Lega si è espressa: il gol in Cagliari " Roma è tutto di Aleksandar Kolarov. Il serbo, che ha segnato al minuto 41 del primo tempo, ha potuto beneficiare della deviazione decisiva con la spalla di ...

Cagliari-Roma - Di Francesco : “Non si può prendere un gol allo scadere a difesa schierata” : Dopo la gara pareggiata incredibilmente dalla sua Roma a Cagliari, il tecnico giallorosso Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex Sassuolo è inevitabilmente furioso per l’esito di una partita che i capitolini avevano in pugno: “Io credo che la squadra vista in campo per 70′ voleva chiudere la partita, ma mi arrabbio per determinate situazioni. Non voglio nemmeno parlare di tattica, oggi ci sono dei ...

Disastro Roma! Da 0-2 a 2-2 contro un Cagliari che non molla mai : per Di Francesco è una disfatta totale : Il Cagliari privo di Pavoletti ha pareggiato in casa contro una Roma che ha sprecato un doppio vantaggio facendosi recuperare nella ripresa La Roma ha pareggiato contro il Cagliari, un 2-2 che potrebbe allontanare ulteriormente i giallorossi dalla zona Champions League, in attesa delle gare di Lazio e Milan. Questa sera i giallorossi hanno giocato una gara dai due volti. Un grandissimo primo tempo ha indirizzato l’incontro, con due ...

Cagliari-Roma – Dal Var alle scelte tecniche - Di Francesco sincero : “non voglio prendermi alibi - ma ci sono stati degli errori” : Le parole di Di Francesco alla vigilia della sfida tra Cagliari e Roma: il tecnico giallorosso sincero e diretto “Var? Rimpianti potrebbero essere mille. Non voglio prendermi alibi ma ci sono stati molti errori nei nostri confronti. Ma perché non farsi aiutare dal Var? Almeno guardarsi gli episodi con attenzione, poi ci sono errori così evidenti…si chiede scusa ma alla fine chi ci rimette sono gli allenatori e le partite, ...

Cagliari - il ds Carli : 'Barella non va via a gennaio' : Marcello Carli , direttore sportivo del Cagliari , parla a Rai Sport prima della sfida con il Chievo: ' Barella ? Fino a giugno rimarrà a Cagliari. Peccato per Castro, qualcosa sul mercato vedremo ma adesso non possiamo pensare al mercato'.

Calciomercato Cagliari - Giulini : 'Barella a gennaio non parte. Sostituiremo Castro' : Tommaso Giulini fa chiarezza sul Calciomercato del Cagliari. Il presidente rossoblu, a margine di un evento organizzato dalla Regione Sardegna, ha spiegato come Nicolò Barella, giocatore tra i più ...