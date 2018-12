Butterfly | il bambino che vuole diventare bambina su FoxLife Sky | 114

' Butterfly ' - domani su FoxLife il bambino che vuole cambiare sesso : Un bambino che vuole diventare bambina. Una bambina che fin da piccola si sente intrappolata in un corpo maschile. Creato e firmato dal premio Bafta, Oscar britannici, Tony Marchant, Butterfly nei ...

TV : in onda Butterfly - la mini serie su un bambino transgender : Creato e firmato dal premio BAFTA Tony Marchant, Butterfly è tra i drama più attesi della stagione: tutti e 3 gli episodi andranno in onda in prima visione assoluta il 17 dicembre dalle 21.00 su FoxLife (Sky, 114). Butterfly racconta la complessa relazione che vive una coppia di genitori separati, Vicky, il premio Emmy Anna Friel e Stephen, interpretato da Emmett J. Scanlan, nell’affrontare la richiesta di cambio di sesso da parte del figlio ...