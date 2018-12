Butterfly | arriva la miniserie inglese su un bambino che vuole cambiare sesso

Butterfly - arriva in Italia la prima serie tv con protagonista un bambino transgender – LA CLIP IN ESCLUSIVA : Un bambino che vuole diventare bambina. Una bambina che fin da piccola si sente intrappolata in un corpo maschile. arriva anche in Italia la mini serie Butterfly che ha per protagonisti Max, un bambino 11enne in piena “transizione di genere” per diventare una bambina e la sua famiglia. La serie si compone di tre puntate di 55 minuti che andranno in onda a partire da lunedì sera alle 21 su FoxLife (al canale 114 della piattaforma ...