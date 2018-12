Buon ArnesANNO | 29 e 30 dicembre ad Arnesano

lasiritide

: Buon ArnesANNO il 29 e 30 dicembre ad Arnesano - OltreleColonne : Buon ArnesANNO il 29 e 30 dicembre ad Arnesano - mediterranew : Cesare Dell'Anna e Opa Cupa, Hysterrae, Rachele Andrioli e tanto altro nel ricco programma del 'Buon ArnesANNO'... -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) 30dalle 17:00, in P.zza XXIV maggio DJ set di Massimo Scienza, con selezione di vinili dall'afro beat al funk e altro 30alle 19:30 in P.zza XXIV maggio per ca. 20 minuti "INEDITA",...