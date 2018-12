Brucia l’albero di Natale | mamma muore per salvare le figlie

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Davanti al fuoco partito daldiche stava divorando una villetta a Concordia Sagittaria a prevalere è stato l’amore di unaper le proprie. Paola Castellet, 45 anni, probabilmente, credeva che le sue ragazze fossero ancora in casa, paralizzate dal terrore per l’incendio. E non ci ha pensato nemmeno un secondo a rientrare in casa per portarle in salvo.Paola è tornata dentro, ma non è più riuscita a uscire, forse stordita dal fumo e poi investita dalle fiammate che poco prima erano partite dall’albero di. La figlia più piccola di Paola, così come la maggiore, Lucrezia di 21 anni, avevano già raggiunto la salvezza buttandosi dalla finestra e atterrando in giardino. Inutilmente le ragazze hanno urlato alladi tornare fuori, buttandosi anche lei dalla finestra.Le grida hanno richiamato anche ladi ...