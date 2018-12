Brexit | May insiste | voto su accordo dopo 7 gennaio

May ai Comuni : "Il voto sulla Brexit dal 14 gennaio" - Bruxelles prepara misure per il no deal : I Comuni voteranno sull'intesa per la Brexit, negoziata da Theresa May a Bruxelles, a partire dal 14 gennaio. La premier britannica lo ha annunciato nel discorso in cui ha riferito sugli esiti dell'ultimo vertice Ue. Il dibattito sulla questione riprenderà il 7 gennaio.Il capo dell'opposizione, Jeremy Corbyn, aveva minacciato una mozione di sfiducia se May non avesse precisato la data del voto. Corbyn ha accusato la premier di aver ...

Brexit - May : 'Un nuovo referendum significherebbe tradire i cittadini' : 'Provocherebbe un irreparabile danno all'integrità della nostra politica e non porterebbe a nulla, dividerebbe ulteriormente il Paese'. La Bbc anticipa quello che ribadirà oggi la premier britannica nel suo discorso al Parlamento -

Brexit : May - no a nuovo referendum : ANSA, - ROMA, 17 DIC - La premier britannica Theresa May ribadirà oggi in Parlamento il suo No a un nuovo referendum sulla Brexit, perché così "tradiremmo i cittadini britannici". Lo scrive la Bbc, ...

Times : alleati della May preparano secondo referendum sulla Brexit - : Gli alleati della premier Theresa May, del Partito Conservatore, preparano alle sue spalle il secondo referendum per l'uscita dall'Unione Europea. Questo scrive The Times citando fonti. secondo il ...

Brexit : May attacca Blair : ANSA, - ROMA, 16 DIC - Un inusuale moto di stizza, ma questa volta la premier britannica Theresa May sbotta e va all'attacco di Tony Blair, descrivendo recenti commenti dell'ex primo ministro ...

HARD Brexit/ May contro Junker - ma l'Ue non chiude del tutto : Più il tempo passa, più l'HARD BREXIT sembra destinata a diventare realtà. May e l'Ue non sembrano riuscire a trovare una quadra per evitare il peggio

Brexit - Theresa May ora contro la Ue minaccia di mandare all’aria l’accordo : La richiesta di aiuto, i toni concilianti, i sorrisi d’intesa sono durati poche ore. Non hanno funzionato. La premier britannica Theresa May è così passata alle minacce, anzi alla più...

Brexit - scambio di battute May-Juncker : 'Come mi hai chiamata?'. VIDEO - : La premier britannica e il presidente della Commissione Ue sono stati ripresi durante un acceso confronto a margine del summit del 14 dicembre. May avrebbe accusato Juncker di averla definita "...

Brexit : Corbyn - May è a un punto morto : ANSA, - LONDRA, 14 DIC - "Le ultime 24 ore hanno confermato che la Brexit di Theresa May è morta e sepolta": così il leader laburista, Jeremy Corbyn, che rinfaccia alla premier Tory d'aver "...

Brexit - Ue rassicura Gb. May : conclusioni dei 27 un passo avanti | : Cancellato dalla bozza sull'uscita del Regno Unito il passaggio che apriva la strada alle rassicurazioni vincolanti per far passare l'accordo a Westminster. Rifiutata la richiesta su backstop. Scambio ...

Brexit - i leader Ue fanno quadrato. May torna a mani vuote : DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BRUXELLES - È finito per ora con un nulla di fatto il tentativo della premier Theresa May di ottenere dai suoi partner una qualche forma vincolante di rassicurazione sul ...

May e il salvagente di Bruxelles. Spunta il "codicillo" salva-Brexit : Insolitamente sorridente, come non la si vedeva da tempo, Theresa May è arrivata ieri a Bruxelles dopo essere scampata alla ghigliottina del voto di sfiducia dei deputati conservatori il giorno precedente a Londra e dopo essere volata in mattinata a Dublino per incontrare il premier irlandese Leo Varadkar, che ancora spera nella revoca o nella sospensione della Brexit. Anche quest'anno la premier inglese mangerà il Christmas pudding, arriverà a ...