Brexit | Corbyn presenta mozione di sfiducia contro Theresa May

Brexit - Corbyn presenta una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May : “Inaccettabile rimandare voto a gennaio” : Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May. I commentatori sottolineano che la mozione presentata alla fine del dibattito ai Comuni dal leader del Labour non è contro il governo ma solo contro la primo ministro e non sarà legalmente vincolante, anche se avrà un forte valore politico. “rimandare il voto sull’intesa Brexit a gennaio è inaccettabile”, ha detto Corbyn. Nel pomeriggio il primo ...

Brexit - Corbyn : May è a un punto morto : 19.04 "Le ultime 24 ore hanno confermato che la Brexit di Theresa May è morta e sepolta": così il leader laburista,Jeremy Corbyn, che rinfaccia alla premier Tory d'aver "clamorosamente fallito nei suoi tentativi di ottenere qualunque cambiamento significativo al suo accordo pasticciato". "Il primo ministro - prosegue Corbyndeve sottoporre questo accordo la settimana prossima al voto di ratifica e permettere al Parlamento di riprendere il ...

Brexit : Corbyn - governo non esiste più : ANSA, - LONDRA, 10 DIC - "Non abbiamo più un governo funzionate". E' la reazione del leader laburista, Jeremy Corbyn, al preannuncio di un rinvio del voto sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit ...

Brexit : Corbyn - accordo ci impoverirà : ANSA, - LONDRA, 5 DIC - L'accordo sulla Brexit di Theresa May renderà il Regno Unito "più povero". Lo ha detto il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, preannunciando il no ufficiale del ...

Brexit - il parlamento vota a dicembre : la May propone un dibattito televisivo con Corbyn : E' da tempo ormai che il Regno Unito porta avanti l’idea della Brexit, ma in particolare nelle scorse ore Theresa May ha dato ufficialmente il via ad un nuovo negoziato o meglio definita campagna elettorale, col fine di convincere gli inglesi che l’accordo dell'Inghilterra e l’UE sia il migliore. La proposta dell'Unione Europea riguardante l'Irlanda Si tratta principalmente un testo di quattrocento pagine in cui si toccano diversi argomenti, ...

Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo sull’accordo su Brexit che il parlamento dovrà votare a dicembre. L’approvazione dell’accordo da parte del parlamento britannico è l’ultimo grosso

Brexit : May rilancia sfida a Corbyn : ANSA, - LONDRA, 27 NOV - Theresa May è decisa a spiegare la Paese, in un tour del Regno che inizia oggi in Galles e Irlanda del Nord, l'accordo raggiunto con l'Ue sulla Brexit e, al contempo, rinnova ...

Brexit : May rilancia sfida a Corbyn : Futuro che secondo uno studio di King's College e Institute for Fiscal Studies potrebbe del resto vedere una contrazione del 5,5% dell'economia britannica in 10 anni, stimando i possibili effetti ...

Brexit - la May ha paura : senza me salto nel buio. E Corbyn non affonda : Salvaguarda i posti di lavoro, l'economia. Protegge le famiglie. Paiono slogan da campagna elettorale. Ammette che 'è stata una settimana dura, ma non ho mai pensato di abbandonare'. E la settimana ...

Brexit : May a Corbyn - referendum non sarà ripetuto